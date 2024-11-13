去濕湯水食譜｜健脾去水腫解睏減濕重 中醫推介16款打風去濕湯水
撰文：黃翠衣
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桃芝風球｜3號風球現已懸掛，天文台預料颱風桃芝明早最接近本港，會視乎風勢考慮是否改掛更高信號。8號風球未到，不少地區已經狂風驟雨，濕度高，易致身體濕重，是時候煲些去濕湯水了，以下有16款中醫推介的去濕湯水食譜，材料簡單易煲。
潮濕的天氣促使濕重，容易使人特別疲倦、無精神。女生最怕水腫，亦可能由「濕」所致，水腫令體液流動不暢順，又加重濕狀，形成惡性循環。以下去濕湯水最適合飲用。
去濕湯水｜濕重症狀
若人體的陽氣不通，更易受潮濕天氣影響，加重身體的濕氣，出現身體困重、浮腫、疲倦、昏昏欲睡、胸悶、腹脹及大便稀薄等。假如平日有濕重問題的人，在潮濕天氣下，不適的症狀更嚴重。濕重者可透過日常保健，改善濕重帶來的問題，例如飲用去濕湯水。
去濕湯水｜脾虛濕重
常說健脾去濕，是因為脾主運化，即消化，運送或轉化食物和水分，讓體內臟腑得到營養，維持身體機能運作正常。但當脾虛弱，運化水濕的能力便下降，體內易有水濕停留，影響脾功能，而形成惡性循環。故此去濕要健脾，治標亦治本。
去濕湯水食譜1：土茯苓綠豆薏苡仁湯
去濕湯水食譜2：老黃瓜茯苓扁豆衣湯
去濕湯水食譜3：姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯
去濕湯水食譜4：佛手瓜蘋果花豆湯
去濕湯水食譜5：花生眉豆木瓜雪耳湯
去濕湯水食譜6：蓮藕綠豆薏仁湯
去濕湯水食譜7：蓮藕眉豆花豆湯
去濕湯水食譜8：茯苓白朮冬瓜薏仁湯
去濕湯水食譜9：竹䉀茅根馬蹄湯
去濕湯水食譜10：冬瓜蠔豉排骨湯
去濕湯水食譜11：粉葛鯪魚湯
去濕湯水食譜12：腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯
去濕湯水食譜13：老黃瓜薏米豬𦟌湯
去濕湯水食譜14：淮山蘿蔔排骨湯
去濕湯水食譜15：鮮土茯苓五子毛桃湯
鮮土茯苓五子毛桃湯食譜｜濕疹愈飲愈嚴重因煲湯放了肉？中醫推介去濕素湯
材料（2-4人分量）：鮮土茯苓1斤、五子毛桃1扎、扁豆半兩、水10碗。
做法：將五子毛桃、扁豆洗淨，鮮土茯苓去皮切塊，洗淨。水滾後轉慢火煲1.5小時。
功效︰健脾去濕，行氣利濕，紓緩濕疹及皮膚過敏。
去濕湯水食譜16：五指毛桃山藥湯
材料（2-4人分量）：麥冬9克、山藥20克、五指毛桃30克、茯苓15克、薏仁20克、陳皮6克、可加瘦肉半斤。
做法：9碗水浸材料20分鐘，以大火煮滾，轉細火煲1至1.5小時，加入少許鹽調味。
功效︰健脾養胃，紓緩水腫，適合日常保健。
去濕湯水｜濕重分外濕、內濕
按圖多了解外濕及內濕的分別，你傾向是哪一種？
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