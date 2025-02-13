去濕湯水食譜｜濕度高達95%濕重易水腫 中醫推介16款健脾去濕湯
立春過了，氣溫回暖、濕度升高，一連幾天相對濕度高達95%。除了開抽濕機保持環境乾爽，也要為身體抽濕，以下有16款中醫推介的去濕湯水食譜，材料簡單，健脾消水腫。
濕重症狀｜疲倦、浮腫、便稀
潮濕的天氣特別容易使人疲倦、無精神，甚至水腫。水腫令體液流動不暢順，又加重濕狀，形成惡性循環。
若人體的陽氣不通，更易受潮濕天氣影響，加重身體的濕氣，出現身體困重、浮腫、疲倦、昏昏欲睡、胸悶、腹脹及大便稀薄等。假如平日有濕重問題的人，在潮濕天氣下，不適的症狀更嚴重。濕重者可透過日常保健，改善濕重帶來的問題，例如飲用去濕湯水。
濕重原因｜脾虛運化差 水濕滯留
常說健脾去濕，是因為脾主運化，即消化，運送或轉化食物和水分，讓體內臟腑得到營養，維持身體機能運作正常。但當脾虛弱，運化水濕的能力便下降，體內易有水濕停留，影響脾功能，而形成惡性循環。故此去濕要健脾，治標亦治本。
去濕湯水食譜1：土茯苓綠豆薏苡仁湯
土茯苓綠豆薏苡仁湯食譜
材料：綠豆50克、鮮土茯苓60克、薏苡仁30克、豬脊骨3條、水適量、鹽少許
做法：
1. 綠豆、薏米不用浸泡，清洗便可。
2. 土茯苓亦毋須特別處理，用水略洗
3. 豬脊骨冷水下鍋，汆水去雜質。
4. 煲滾一鍋水放入全部材料，水再滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。
去濕湯水食譜2：老黃瓜茯苓扁豆衣湯
老黃瓜茯苓扁豆衣湯食譜
材料︰茯苓40克、黨參40克、扁豆衣10克、赤小豆10克、生薏米10克、熟薏米10克、陳皮2塊、紅棗2粒、老黃瓜1個、水3公升、鹽少許
做法︰
1.洗淨老黃瓜，不用去皮，切大塊備用。
2.將其餘材料沖洗乾淨。
3.大火煲滾水，放入材料。
4.水再滾後轉細火煲1.5小時，加少許鹽調味完成。
去濕湯水食譜3：姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯
姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯食譜
材料︰姬松茸2両、茶樹菇2両、蓮藕1條、合桃1両、黑豆15克、果皮2塊、粟米鬚30克、水3升、鹽適量、
做法︰
1. 黑豆洗淨，預先浸泡一晚。
2. 姬松茸及茶樹菇沖洗，其他材料洗淨，蓮藕切塊。
3. 大火煲滾水後，加入全部材料。
4. 水再煲滾後，轉慢火煲1小時，加鹽調味完成。
去濕湯水食譜4：佛手瓜蘋果花豆湯
佛手瓜蘋果花豆湯食譜
材料︰合掌瓜2個、蘋果1個、花豆2兩、生熟薏米1兩、腰果2兩、蜜棗2粒、薑1大塊、水3升、鹽適量
做法︰
1.合掌瓜、蘋果洗淨切塊，沖洗其他材料淨，薑略去皮。
2.花豆、腰果浸半小時備用。
3.大火煲滾水後，加入全部材料。
4.水再滾後，轉細火煲1小時，加適量鹽調味完成。
去濕湯水食譜5：花生眉豆木瓜雪耳湯
去濕湯水食譜6：蓮藕綠豆薏仁湯
去濕湯水食譜7：蓮藕眉豆花豆湯
去濕湯水食譜8：茯苓白朮冬瓜薏仁湯
去濕湯水食譜9：竹䉀茅根馬蹄湯
去濕湯水食譜10：冬瓜蠔豉排骨湯
去濕湯水食譜11：粉葛鯪魚湯
去濕湯水食譜12：腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯
去濕湯水食譜13：老黃瓜薏米豬𦟌湯
去濕湯水食譜14：淮山蘿蔔排骨湯
去濕湯水食譜15：鮮土茯苓五子毛桃湯
鮮土茯苓五子毛桃湯食譜｜濕疹愈飲愈嚴重因煲湯放了肉？中醫推介去濕素湯
材料（2-4人分量）：鮮土茯苓1斤、五子毛桃1扎、扁豆半兩、水10碗。
做法：將五子毛桃、扁豆洗淨，鮮土茯苓去皮切塊，洗淨。水滾後轉慢火煲1.5小時。
功效︰健脾去濕，行氣利濕，紓緩濕疹及皮膚過敏。
去濕湯水食譜16：五指毛桃山藥湯
材料（2-4人分量）：麥冬9克、山藥20克、五指毛桃30克、茯苓15克、薏仁20克、陳皮6克、可加瘦肉半斤。
做法：9碗水浸材料20分鐘，以大火煮滾，轉細火煲1至1.5小時，加入少許鹽調味。
功效︰健脾養胃，紓緩水腫，適合日常保健。
去濕湯水｜濕重分外濕、內濕
按圖多了解外濕及內濕的分別，你傾向是哪一種？