【枸杞營養】富含維他命C抗衰老　杞子茶IG爆紅成新興超級食物

中國西北部的高處是一片充滿財富的土地，黃河兩岸被薄霧籠罩的六盤山下，幾個世紀以來，寧夏地區的人們一直在種植亞洲最受歡迎的食品之一：枸杞。枸杞是寧夏五寶之一，也被稱為「紅色鑽石」，具有抗衰老的功能，最近則登上了全球超級食品的新地位。

枸杞含有什麼營養？（點擊下圖看清！）

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中國人對枸杞的熱愛可以追溯到數百年前，而中醫業者更是相信它具有藥用的功效，現今已知最早的紀錄是在《本草綱目》之中。中國人普遍認為枸杞既是水果又是植物，富含維他命C，是絕佳的抗氧化劑，以及氨基酸和微量礦物質，所以是中醫為促進肝臟和腎臟功能會開的處方。

在北京學習中醫的張說：「中國的媽媽會要孩子食用枸杞，因為枸杞含有胡蘿蔔素，對眼睛有好處。而我會開處方以幫助病人促進腎臟和肝臟系統，中醫也認為眼睛和肝臟是其中的一部分。」但是有時她會選擇不開處方，以免加重患者的病情，她說：「如果一個人發燒或喉嚨痛，中醫稱『發熱』，我反而建議患者在這段期間不要吃枸杞，有脾虛症狀也不應服用。不過枸杞對健康者是合適的。」

由此可知枸杞可以說是中國文化不可分的一部分，不過隨著時代變遷，中國以外的其他地方也開始食用枸杞，間接也影響並改變烹飪的方式了。像是年輕一代吃枸杞，但卻用自己的方式，如買「保健水壺」來泡枸杞茶，並拍照上傳Instagram。

而一些亞洲的年輕廚師也嘗試在菜式中加入枸杞，廚師Anna Lim受邀為速食巨頭麥當勞製作限量版早餐時，正是利用枸杞製作了稀飯。「添加枸杞可以使粥具有天然的甜味，結合綠色香菜、白色豆腐和紅色枸杞的顏色，可口美觀的佳餚就完成了，同時還能兼具豐富營養。」Lim說。這道料理在新加坡的評價很好，因此被添加到麥當勞的常設菜單中。

當然一些健康意識較強的外國消費者，他們傾向學習亞洲家庭的飲食方式，將枸杞放入湯或茶中，如同吃葡萄乾般享用枸杞，進而達到養生效果。研究指出，枸杞中的維他命C含量比橙高，β-胡蘿蔔素含量比胡蘿蔔高，鐵含量則比牛扒還高，除此之外枸杞對男性也有好處。而Cardiff大學醫院飲食專家洛登則提醒：「枸杞不是靈丹妙藥，但枸杞中所含的胡蘿蔔素及多種維他命，能有效預防心臟病和癌症。每天吃點枸杞，的確是一種保健良方。」

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：未來廚房長怎樣？機器人幫忙調酒、咖啡拉花、還能做出一整桌好菜】