【編輯推介】足料花膠燕窩街坊價　養生湯館推保健靚湯齊抗疫

養生湯水，一盅盅售五六十元，雖然是街坊價格卻發現湯水中的食材毫不價廉，花膠、海參、羊肚菌、舞茸，較矜貴的有佛跳牆燉翅及鮑魚雞燉翅（$168），再來鮮奶蛋白燉燕窩（$58），以親民價錢便可嘆一般人未敢貿然消費的養生保健美食，雖然街上一片冷清，仍然受著不少上班族及附近居民青睞叫外賣。

攝影︰龔嘉盛

阿源90後，正因為爸爸是中醫師，熟知行內哪裡購得優質及成本合理的中藥材做湯料，加上買入的材料數量多，一切成了親民定價的優勢。阿源自細在耳濡目染下對中藥材熟稔，又曾經在社區藥房待了7年時間幫手處理西藥，之後因對入廚產生興趣，轉投中式酒樓學師兩年，如今再轉戰餐飲業，將自己喜歡喝湯水的興趣推而廣之。適逢養生飲食潮流崛起，都市人忙於上班及照顧家庭，較少人會花時間及成本煲老火湯，於是主打無味精的家常及補健湯水館順應而生。

不加味精的家常便飯，以街坊價格享用精美貴價小菜及養生湯水。

以前他在藥房工作時，常有客人不查究自己飲食上出了甚麼問題，便不問就裡購買大量維他命丸或補充劑服用。他認為相較下中式湯水更有益於長期保健，對身體負荷比西藥微，並強調平日飲食應均衡，少吃重味精的食物更佳。

羊肚菌健胃湯（$58），功效有助益腸胃，助消化。

我急於請教阿源各式湯水的功效，他先推介川芎白芷天麻燉魚頭，因為他以前患有偏頭痛，知道可藉此湯紓緩。他解釋添加了藥材的湯水有針對性的療效，會按季節更新，春夏重祛濕利尿，秋冬宜滋潤驅寒。四季湯水是恆常必備，也是廣受歡迎的好飲及少煲的靚湯，例如杏汁菜膽燉白肺（$68）。

按圖有各款湯水的療效及餐廳中其他菜式及價格︰

+ 7 + 6 + 5

糖水中的番薯燉花膠，算是新穎配搭，阿源是花膠愛好者，花膠鹹食受大眾認知，於是他注入新動力，將花膠甜食，與番薯相配是中式糖水的新元素。我亦向他請教浸花膠的過程，先將花膠浸一晚水，吸飽水後拿去煮，水滾後熄火，包好保鮮紙焗花膠一天，未透身便重複步驟，直到花膠腍透。

此外，餐牌中的蒸飯、客飯及小食主要為配合街坊需要，大家入得餐廳都想「有嘢落肚」，二來多個銷售出路「頂租金」。不過各式蒸飯及小食並非隨隨便便，篤魚蛋、燒賣、剪腸粉。吸睛又大份的籠仔蒸飯，讓人感到家庭溫暖的蝦腰蒸豆腐、花雕醉雞、麻辣口水雞等窩心小菜賣相精美。阿源透露最好銷路是蒜香龍躉蒸飯（$58）及應時湯水，可滋補肺腎、化痰止咳的川貝百合海底椰燉鱷魚肉（$62）。

客飯小菜及小食，非常有煮家飯感覺。

阿源稱將來餐廳會多添素食的選擇、蒸餸及少油鹽糖的菜式，主力做好不加味精的家常便飯。訪問期間他自稱「講嘢唔叻」，但又何況？每天做好實事出爐140盅湯水，兼顧餐廳的大小事務，作為社區內的飲食保健「營養師」，阿源年紀輕輕已認清目標，心態積極並有心承擔責任，勇氣可嘉，已經向成功邁前。

後記︰我本好奇為何仍敢於在逆市下，餐飲界正值寒流期間還開舖做生意？阿源坦承早在去年反修例運動期間已租了舖，一切計劃就緒，風波未過又到新冠肺炎肆虐，是沒預期的挑戰。香港人經歷不平凡的2019，再要迎戰嚴峻的2020，對阿源來說「來之則安之」，他與餐飲界仝人一樣，期望柳暗花明。