【減肥陷阱】快餐速食都可以食得健康有益！掌握5大原則挑選食物

快餐速食餐飲曾經是全球上百萬人最理想的選擇，因為菜色很吸引人、服務迅速、價格合理、環境氛圍也很友善，然而速食不利健康的反對聲浪不斷出現，這些消息讓速食愛好者改變了原本的飲食習慣，並尋求其他更健康的選項。 因此，有愈來愈多的連鎖速食餐飲業者在菜單上提供一些更健康的選擇。如果您拒絕不了漢堡或Pizza的誘惑，但又想維持良好體態，那這些健康的菜色就是您最好的選擇，若您仍對速食上癮無法自拔，以下提供幾個實用的建議，協助您少吃速食或聰明挑選。 文: W.R. Su 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

快餐速食5大建議（點擊下圖看清！）

+ 5 + 4 + 3

改點小分量的餐點

雖然點超大漢堡能滿足口腹之慾，但其實您的身體健康無法消受，因為大分量的速食餐點表示含有更多的脂肪、糖、卡路里、膽固醇和鈉含量。您吃下的熱量愈多，發胖跟罹患心臟相關疾病的風險就愈高，雙層或加量牛肉會讓您一餐就多攝取800大卡，所以選擇一般分量或小分量的套餐比較好。

選擇更健康的副食

很多速食餐廳除了主餐外，還會提供其他副食選項，您應該選擇沙律、烤薯仔、米飯等較健康的配菜，低脂的橙片、爆谷或一碗水果也是好選擇。

避免高熱量的食物

那些加進沙律裡的佐料可能不僅對健康無益，甚至有害，您應該避免那些含有高熱量炸物的沙律餐點，選擇搭配低脂或無脂醬汁的烤雞、蝦子或蔬菜開胃沙律，當然可以的話，雪糕、芝士等讓您熱量瞬間飆高的甜點及小菜也跳過吧！

不喝含糖飲料

我們都知道那些人工甘味飲料含有大量的糖和卡路里，也都是對健康有害的化學物質製成的，渴的話改喝低脂牛奶、無加糖的果汁、零卡汽水或簡單地點一杯開水也行。

少吃高脂高鹽的佐料

蛋黃醬、塔塔醬、抹醬或沙律醬都會給身體帶來額外的熱量和脂肪負擔，乳酪、芝士醬、肉汁、牛油果醬或其他餐廳特製醬料，帶給身體的影響也差不多。所以為了避免吃進太多不健康的食物，最好點不加任何調味料的漢堡或三文治，您可以請餐廳將佐料另外分裝，再自己調味即可。

吃速食不見得一定對健康有害，聰明點菜您也可以無健康顧慮地享受美食！

相關文章：【減肥】多飲水小盤裝食物助維持健康飲食 女生必讀10個秘訣

+ 7 + 6 + 5

相關文章：【健康飲食】護骨抗衰老女性必需5大營養素 無論幾歲都要吃.....

+ 15 + 14 + 13

延伸閱讀：

健康和美味都兼顧～調味就「醬」吃

加工食品和飲料多磷～腎病患者應少吃

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：沙拉不一定好！速食如何健康吃看這裡】