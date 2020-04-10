【青瓜營養】低卡高纖助減肥補鈣8大健康好處　必讀挑選保存秘訣

每當夏日炎炎，吃點涼拌青瓜（又稱小黃瓜），能消暑又補水，而且還能拿來作為保養品。不過，雖然青瓜大多是以沙律的形式呈現，台灣一般也當作是蔬菜，但您曉得青瓜其實是水果嗎？就如同西瓜等瓜類一樣，青瓜也含有種子，是屬於植物中子房的部位，也就是果實。無論如何，蔬果的營養都非常豐富，青瓜也不例外，以下將介紹青瓜對健康的益處。 文: Deryck Chou 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

青瓜對健康的8大益處（點擊下圖看清！）

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1. 低卡高纖助減肥

說青瓜是減肥聖品一點都不為過，因為它有許多優點，第一是熱量非常低，1份100克的青瓜只有16大卡的熱量，可以說吃再多都不會胖，而且青瓜含水量高，對減重也相當有幫助，研究發現，人們攝取低熱量高水份的食物，有助於體重的下降。

2. 充足電解質水分高

青瓜的成分大多是水分，其中也富含了許多的電解質，因此在夏天或是運動過後，很適合拿來補水，另外，補充足夠水分，對預防便秘和腎結石都很重要。另外，可以把青瓜切片加入水中，也能再加一些薄荷，增添水的風味，來替代飲料。

3. 維他命K幫助補鈣

青瓜除了含有鈣質外，更是富含維他命K，能幫助鈣質吸收，攝取足夠的維他命K能降低骨折風險，維持骨骼健康。

4. 葫蘆素防癌

作為葫蘆科的瓜類植物，青瓜也富含了葫蘆素（Cucurbitacin），可能有抑制癌細胞增生的效果，雖然葫蘆素在實驗中的成效不錯，但實際的抗癌效果仍需更多的研究。值得一提的是，過去常有人吃到變苦的絲瓜，進而導致腹瀉不止的案例，其實那就是攝取過量的葫蘆素所導致的結果。

5. 促進心血管健康

美國心臟協會（American Heart Association）鼓勵民眾應該多攝取纖維，因為纖維能夠幫助減少膽固醇的形成，並維持心血管健康，而青瓜含有大量纖維，特別是表皮的含量更多，另外還含有鉀跟鎂，提高鉀的攝取量，能夠避免高血壓，對心臟健康也相當有幫助。

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6. 降血糖預防糖尿病

學者指出，青瓜能夠幫助預防糖尿病，青瓜、節瓜等食物，能降低血糖飆高的風險，再加上青瓜是低GI（升糖指數）食物，熱量低又富含營養素。關於降血糖的功效，還有一種理論認為，青瓜能刺激胰島素分泌，幫助調節血糖和肝醣的代謝及轉換。

7. 抗發炎防曬傷消水腫

青瓜有抗發炎的效果，因此直接將青瓜片敷在皮膚上，有冰涼和舒緩的效果，能降低紅腫癢等發炎症狀，也能減輕曬傷的症狀；若敷在眼睛上，則可以降低早晨水腫症狀。

8. 大量纖維幫助排便

缺乏水分容易造成排便不順，也就是便秘的症狀，而如前面提到，青瓜含有大量水分，而且還有大量纖維，其中的可溶性纖維－果膠（Pectin），能促進腸胃蠕動，幫助人們規律排便，維護腸道健康。

如何保存及挑選青瓜

青瓜若是放置雪櫃一般可保存7天，有些青瓜會上蠟，因此放進雪櫃前請勿清洗，但是要吃之前務必將果皮削乾淨，挑選時注意兩端是否有枯萎的情形，另外，根據台灣農委會指出，青瓜表面會有突起的嫩刺，如果刺一摸就斷，代表青瓜非常鮮嫩好吃。

因為青瓜的維他命K含量高，若吃多了可能會對血栓造成影響，如果有服用抗凝血劑的民眾，請勿突然過多的吃青瓜。另外，根據美國環境工作組織（Environmental Working Group）每年列出的蔬果農藥殘料排行，青瓜榜上有名，民眾應多加注意。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：小黃瓜好神奇～減肥防癌又顧心臟】