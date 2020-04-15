點解飲完咖啡會有口臭？去除口中異味3方法　一杯綠茶即可搞掂！

咖啡不但能讓人保持清醒，還能提供一天所需的能量以提振精神，因此是許多人愛喝的飲料之一。您是否已注意到，喝完咖啡後口腔會出現難聞的氣味，或是這個情形早已困擾了您許久呢？以下文章將告訴您為什麼喝咖啡會有口臭，以及去除口臭的3個方法，一起來看看吧！ 文: Claire Wei 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

為什麼喝咖啡會有口臭？（點擊下圖看清！）

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如何去除喝咖啡後出現的口臭？

1. 來杯Cappuccino之後刷個牙，顯然是不讓朋友遠離自己的最快方法。若要清除味道，還可以嚼食香口膠、使用隨身攜帶散發淡淡茶樹香味的牙籤，或快速咀嚼一小撮茴香籽（Fennel seed）。

2. 若是您覺得先喝咖啡後刷牙的方法並不適用，但又不想讓嘴巴散發咖啡的氣味，就要嘗試其他的方法了，例如您可以試著在喝完咖啡後再來杯綠茶。根據《口腔生物學期刊》（Journal of Oral Biology）的報告，綠茶當中的萃取物可以消除蛀牙產生的硫化物臭味。研究學者認為綠茶可以刺激唾液分泌，在進食（或喝含糖咖啡）後幫助清潔牙齒。此外，喝水也可以消除口中的咖啡味。

3. 另一個快速又簡單的方式是讓口腔分泌更多唾液，例如吃含有分泌唾液酵素的蘋果。對抗造成口中異味的細菌，則可以喝薑茶，或吃具有抗菌性的乳酪。又或是咀嚼丁香（Clove），與口臭一「嚼」勝負，擊敗口中難聞氣味。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：喝完咖啡再來杯綠茶～去除口臭3方法】