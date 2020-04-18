【潤喉飲食】舒緩喉嚨乾澀聲音沙啞　5種保養聲音好食物

每個人的聲音都需要保養，尤其對老師及聲音專業人員來說，對的飲食更是非常重要的一件事，因為只要吞下對的食物，就能確保聲帶處在最佳狀態，甚至還能瞬間提升聲音的表現。因此，以下整理了5種保養聲音的好食物，讓您的聲帶不再乾澀、沙啞。 文：Jiasheng Li 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

5種保養聲音好食物（點擊下圖看清！）

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1. 無咖啡因茶潤喉必選

無咖啡因茶（Decaf tea）可說是歌手的必備飲品，因為它有舒緩及潤喉的效果，像是薄荷茶（Peppermint tea）幫助提神、洋甘菊茶（Chamomile tea）讓人放鬆、野白苔茶（Wild white moss tea）緩和沙啞。您或許會發現，有的無咖啡因茶會出現甘草根（Licorice root）的成分，這是一種潤喉藥（Demulcent），它會在喉嚨的細胞層形成一個保護膜，避免喉嚨搔癢，並且幫助歌手更好地運用聲音。

2. 綠茶加檸檬或薑和蜂蜜

只要在綠茶中加片檸檬，或是直接喝杯溫檸檬茶，喉嚨就會奇蹟般地痊癒！這是因為檸檬有檸檬酸（Citric acid），它能幫助舒緩喉嚨發炎。此外，檸檬也富含維他命C，可以對抗細菌感染。

薑可以去寒、促進血液循環，當加入食物中烹調，還能解決喉嚨的搔癢感，提升免疫系統，昇華您的歌聲。如果要煮成薑茶，建議用新鮮的薑和溫水，然後再放點蜂蜜，幫助抗菌及抗發炎。

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3. 吃高水分含量蔬果

吃高水分的蔬果，比起喝果汁還要好，一口一口地咬下去，水分和營養一次滿足，它們包括了，白蘿蔔、番茄、青椒、椰菜花、西瓜、草莓。若要趕著上學或上班，可以榨杯蔬果汁喝了再出門，建議用青瓜、芹菜、芫荽、香芹、龍鬚菜等綠葉蔬菜。此外，有的蔬果還能幫助放鬆神經，降低疲勞和焦慮，像是菠菜、九層塔、巴西栗子，以及奇異果。

4. 烤多士或梳打餅乾助分泌口水

吃片烤多士或無鹽梳打餅乾，雖然嘴巴會變得乾乾的，餅乾屑有時還會卡在喉嚨，但正因為這樣，嘴巴才會分泌口水去除食物的渣物，使聲帶保持濕潤，並且還能維持一段時間。若覺得吃不飽，可以在多士或餅乾上塗上天然的花生醬，花生的蛋白質能給您所需的熱量，同時讓您有飽足感。

5. 補足蛋白質和維他命A

蛋白質對聲音工作者是必要的能量來源，由於它需要時間消化，所以您不會太快覺得肚子餓，常見的高蛋白食物包括有，雞蛋、雞肉、吞拿魚。建議用少油的烹調方式處理，或是放至烤箱烘烤。除此之外，好的聲音需要攝取足夠的維他命A，這對細胞再生很重要，它能幫助修復聲帶的保護膜，確保聲音可以正常發揮，推薦的食物包含有，番薯、菠菜、芥蘭、芒果、桃子等。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：保養好聲音！無咖啡因茶等5食材首選】