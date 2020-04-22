【健康飲食】7種天然降血糖食材　助你輕鬆預防或控制糖尿病！

現代人吃得太精緻、攝取過多營養，卻沒有相對的消耗，這樣下去，糖尿病很快就會找上門。但糖尿病是可以提前發現和控制的。

7個能幫忙控制血糖的食物，幫你輕鬆預防或者控制糖尿病！

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1. 秋葵

秋葵富含水溶性果膠與黏液蛋白，可減緩人體對糖分的吸收速率，降低人體對胰島素的需求並抑制膽固醇吸收。另外，秋葵中含有的類胡蘿蔔素能維持胰島素的正常分泌與作用，故能穩定血糖值。

2. 洋蔥

1、洋蔥的藥用功能有很多，洋蔥中含有類似降糖物質——甲苯磺丁脲，具有較好的降血糖作用。

2、洋蔥中還含有一種可降膽固醇的物質，也是目前所知的唯一含攝護腺素的植物，它同時還有一定的促纖溶作用，這些物質均為較強的血管舒張劑，能使血壓下降。

3、洋蔥有溫中、下氣、消積等功效，能提高血中胰島素水平，可以降低血糖，還能抑制高脂肪飲食引起的膽固醇升高，適用於糖尿病伴有動脈硬化患者食用。

4、洋蔥裡有一種抗糖尿病的化合物，具有刺激胰島素合成及釋放的作用。因此具有較好的降血糖作用。

5、洋蔥能降血脂、降血壓、降血糖，對血脂紊亂、脂肪肝、冠心病、高血壓、糖尿病有良好的防治作用。

6、洋蔥中還含有微量元素硒，而硒是具有抗癌作用的。

所以糖尿病人是可以吃洋蔥的，洋蔥能輔助治療糖尿病及糖尿病併發症，吃洋蔥對糖尿病人好處多。但洋蔥具有很好的降血糖和提高血中胰島素水平作用，但洋蔥中的磺脲丁酸屬油脂性揮發液體，長時間烹調易揮發，從而失去降血糖功效。在烹飪的時候時間不宜長。另外，在選擇洋蔥時，應以球體完整，沒有裂開或損傷，表皮完整光滑、沒有腐爛情形者為佳。

洋蔥的藥用功能有很多，洋蔥中含有類似降糖物質——甲苯磺丁脲，具有較好的降血糖作用。（Lars Blankers／Unsplash）

3. 芹菜

專家表示，芹菜是高纖維食物，高纖飲食能改善細胞的糖代謝、增加胰島素的敏感性，使血糖降低，可有效減少糖尿病患對胰島素的依賴。

4. 木耳

黑木耳含木耳多糖、維生素、蛋白質、胡蘿蔔素和鉀、鈉、鈣、鐵等礦物質，其中木耳多糖有降糖效果。實驗表明，木耳多糖可以降低糖尿病小鼠的血糖。黑木耳可炒菜或燉湯，也可作配料。

5. 苦瓜

苦瓜雖然口感較苦，但它卻富含多種營養成分，尤其維他命C。藥理研究發現，苦瓜中所含的苦瓜皂苷（又稱「植物胰島素」），非常有利於降血糖作用，它不僅與胰島素作用相似，還可以刺激胰島素釋放。試驗證明，食用苦瓜皂苷對2型糖尿病效率可達到78.3%。

苦瓜雖然口感較苦，但它卻富含多種營養成分，尤其維他命C。（Lothar Bodingbauer／Unsplash）

6. 山藥

現代醫學研究中發現，山藥中的黏滑成分是由黏蛋白形成的，而黏蛋白能包裹腸內的其他食物，使糖分被緩慢地吸收，抑制飯後血糖急劇上升，同時可以避免胰島素分泌過剩，使血糖得到良好調控；山藥還含有胰島素分泌必不可少的鎂、鋅等有效成分，以及維他命B1、維他命B2，能促進血液中葡萄糖的代謝。

※糖尿病人是可以吃山藥的，但不宜作主食，最好佐餐食用，在烹飪的時候注意口味要清淡，不要加糖尿病人的腎臟負擔。

7. 海帶

海帶含有大量的碘元素，能促進胰島素與腎上腺皮質激素分泌，並調節葡萄糖在肝臟和肌肉組織中的代謝及利用，進而降低血糖。

（※改善血糖問題食物純屬輔助，切記不可食用過量或擅自停藥）

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