【防疫飲食】6大烹飪要點降低病毒入侵　處理食材前謹記洗手

近日新冠肺炎確診病例數似有緩和的趨勢，但提醒民眾仍勿掉以輕心。出行除了注意戴口罩、保持社交距離外，台灣國民健康署也叮嚀日常飲食烹調須留意6大要點，包括處理食材前後應用肥皂洗手、生熟食分開處理、食材宜煮熟後再吃等，多一份小心，就能多一份安心！

防疫期間經常在家、減少外出，在家料理的機會增加，更要注意食的安全！台灣國民健康署提醒民眾應留意6項烹飪要點，以降低病毒入侵的可能！

6大烹飪要點（點擊下圖看清！）

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1. 不要食用野生動物與其製品。 2. 購物時，首選食材及包裝完整之商品。 3. 處理食材前、後皆須徹底以肥皂洗手、消毒。 4. 生食及熟食的砧板與刀具應分開，以免病菌交互感染。 5. 若交互處理生食及熟食時，應先洗手再接觸不同食材。 6. 食用肉品、蛋奶時，應確認食材充分煮熟再吃。

雖然目前台灣疫情似有好轉趨勢，但在疫情尚未正式落幕前，仍應小心為上！國民健康署也提醒，外出購物時除了留心維持適當的社交距離外，購物期間應避免用手觸摸眼口鼻、避免接觸市場內的流浪動物及垃圾廢水、也建議最好避免直接接觸動物製品；此外，返家後一定要用肥皂徹底清洗雙手，並將菜籃車、購物袋放置於通風良好處，多一分留心，就有助於保護自己降低染病風險。

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