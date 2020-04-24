【飲食熱話】即食麵麵條為什麼是彎？揭開背後5大科學依據、好處

無論是熬夜加班、通宵打遊戲只要肚子「咕～」了一聲，三到五分鐘就能完成的簡易料理就是即食麵了！即食麵肯定都是你生活中最離不開的一種零食吧？不過其實即食麵的爭議滿多的，有一派的人說吃即食麵會越吃越瘦，另一派則表示會越吃越胖，至於到底身材會怎麼發展，只有自己親身體驗了才會明白吧～不曉得大家打開即食麵的瞬間有沒有想過，為何即食麵都是彎的呢？

平時我們吃過的所有即食麵不管是方的還是圓的，它的麵條永遠都是彎曲的，有想過這到底是什麼特殊原因呢？否則何必讓麵條製造的程序多了碾壓彎曲的步驟呢？明明直的就很省事了啊～原來即食麵做成彎的，其實是有很多科學依據和好處的哦！

這要從世界上的第一袋開始說起，起初研究出即食麵的就是日本人，1958年，日清食品的創始人安藤百福從太太做的油炸天婦羅中得到靈感，發明了一種用水泡一泡就可以吃的拉麵。而這第一包即食麵就是彎曲的。難道維持彎曲的造型是一種歷史傳承嗎？

其實即食麵在生產過程中很快，只要把麵粉倒進去機器，中間經歷了煮沸、烘乾、油炸、碾壓等過程就可以完成了。所以說即食麵到底為什麼是彎的？

為何即食麵都是彎的？（點擊下圖看清！）

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1. 為了節省包裝的空間

只要把即食麵做成波浪狀，可以有效的裝進更多的麵條。彎曲的麵餅在運輸過程中會更方便，相同長度的同麵條比較之下肯定是彎曲的佔用面積會小一些，直接節省了許多包裝成本。你想想，如果即食麵是直的，這樣包裝和運輸不就會增加很大的負擔嗎？連出遠門都不方便攜帶了XDD

2. 讓麵條不容易黏在一起

利用麵條彎曲的造型，可以在泡煮的過程中讓麵條不容易黏在一起，也可以讓更多的水接觸到麵條，均勻加熱，更容易沖泡。只要做到充足的吸收水分，就能讓麵的口感更好。消費者食用的時候，彎曲的即食麵能更快的吸收水分，也就出現了我們現在三五分鐘就能吃的即食麵了。

3. 為了讓麵餅更不容易碎

因為絕大部份的即食麵都會經過油炸，而油炸之後就會變得很脆弱，大家都知道摔到地上就不好吃了，又不是要吃科學麵（攤手）而波浪狀的麵比直條麵更不容易碎，也更有利於運輸和保存哦～

利用麵條彎曲的造型，可以在泡煮的過程中讓麵條不容易黏在一起，也可以讓更多的水接觸到麵條，均勻加熱，更容易沖泡。（Ke Vin/Unsplash）

4. 更容易烘乾成型，彈性更好

與直條麵相比，做成波浪狀麵條在加工時有助於空氣流通，容易烘乾成型。而且經過泡煮熟後，彈性也更好。

5. 為了方便食用。

無論是用叉子還是筷子，彎曲的造型更方便大家食用，因為如果是直條的話，用筷子去夾麵條很常滑掉XDD，有時候還會噴的自己滿臉都是湯，想到就覺得煩躁。

其實麵條無論是彎曲還是直條，不管怎樣的造型口味並沒有太大的相關，啊，有啦！就是比較「好（方便）」吃而已啦。覺得最主要、最精華的還是即食麵裡的調料包～哎呀要是再加上一個雞蛋，超美味啊！半夜吃的時候真的會邊吃邊感嘆：活著真好啊！

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