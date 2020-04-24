【夫妻的世界】金喜愛53歲凍齡美顏長期49公斤　美魔女10大保養術

繼《愛的逼降》後，韓劇《夫妻的世界》亦掀起追劇熱潮，女主角金喜愛憑凍齡美顏及零贅肉身材，驚為天人的保養術在各大社交平台上一度洗版，難以想像她已經53歲，還是2個孩子的媽媽。

池聖雨（金喜愛飾）、李泰吾（朴海俊飾）本是相愛的夫妻，但男方出軌為了呂多景（韓素希飾）而終結，並捲入復仇旋渦的故事。本是老生常談的出軌橋段，因19禁的的惹火畫面及刺激的劇情，《夫妻的世界》自開播以來已捧為最具話題劇集，收視率節節飆升，深沈色調，低氣壓的氛圍，沒有浪漫愛情幻想，但有愛情真象，可說是一套警世片。

韓劇《夫妻的世界》自開播以來已捧為最具話題劇集。（JTBC Drama FB）

小三呂多景經常挑釁池聖雨，二人較量除了演技之外，大眾亦關注雙方的容顏及身材，今年25歲的韓素希被封為「最美小三」，與金喜愛同框對戲的時候，也完全不察覺金喜愛的年紀原來大她兩倍！剛滿53歲（4月23日生日）的金喜愛駐顏有方，緊緻無贅肉的身材，「自律的女人」太可怕了！

與25歲的韓素希同框對戲時，金喜愛即使已經53歲也不顯老，保養得宜。（JTBC Drama FB）

金喜愛17 歲出道，只有懷孕期間胖過，1.64公分高，一直以來維持約49公斤，她曾在韓國訪談節目《Healing Camp》中透露保持好身材的秘訣，稱「從來沒吃一整塊朱古力派」，嚴苛的自我管理擁有不變的好身材。

金喜愛曾在韓國訪談節目《Healing Camp》中透露保持好身材的秘訣，稱「從來沒吃一整塊朱古力派」，自律地自我管理體重。（網上圖片）

按下圖有金喜愛的保養術10大要點︰

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美國《預防》雜誌曾刊美國皮膚科專家總結的11種有益皮膚健康的食物，包括番茄、羅馬生菜、蘋果及杏仁等。金喜愛常吃的番茄，其中的茄紅素可保護皮膚中的膠原蛋白，有助撫平皺紋及抗氧化，令皮膚細嫩光滑。番茄煮過後，所含的茄紅素其實較易被人體吸收，而未經烹煮的番茄，則保留較多水溶性纖維及維他命B和C。

金喜愛平日常自製蔬菜沙律作早餐，喜歡吃紅蘿蔔、番茄、椰菜花及堅果等，多以新鮮蔬果為主，避免太鹹及辛辣食物。（heeae_official IG）

此外，金喜愛接受台灣Vouge訪問時分享美肌保養法，透露自己會嘗試多變的烹調方式做各式各樣的料理。否則總以同一種做法來食用，很難持續瘦身的動力。例如將堅果直接炒，或跟小鯷魚一起炒，加點醬料甚至做蜜漬調味，或將高麗菜、黑豆、紅蘿蔔、蘋果、乳酪、蜂蜜等一起打成果汁飲用。維持每天運動的習慣對於金喜愛也相當重要，據媒體報導指她如果沒有運動的話，就好像沒做功課一樣。

下圖有更多金喜愛日常照片、《夫妻的世界》幕後花絮及劇照︰

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金喜愛保養得宜，驚人的毅力在飲食、運動及休息三方面齊下，「保鮮」的肌膚和身材，凍齡延緩衰老並非不可能，年齡數字不再是女人的秘密。

《夫妻的世界》劇照，池聖雨繼續復仇之路，反客介入朴海俊及呂多景的婚姻。（JTBC Drama FB）

參考資料︰Prevention