【居家抗疫】美女廚房孫慧雪自拍1分鐘煮食片　砵仔糕花膠西檸雞

孫慧雪（阿雪）憑着無綫節目《美女廚房》中助手「粥粉麵飯」的「飯」出道，見盡女嘉賓火燒廚房、煮地獄料理，但就似乎甚少見阿雪大展廚藝。已為人母的她原來一直默默學煮餸，趁住近日留家抗疫，更在Instagram開設「雪子一分鐘料理教室」，跟網民分享家常菜及小食的烹飪短片，砵仔糕、西檸雞等等皆獲網友大讚，就連複雜的花膠燜冬菇她都識煮！

孫慧雪（阿雪）的出道作是在首輯《美女廚房》擔任助手，身穿粉紅色女僕裝及紮孖辮的她表現亮眼，但當時只是幫手執頭執尾，未有太多機會展示廚藝。已為人妻及人母後，阿雪積極鍛煉廚藝，不知不覺間已成為「美女廚神」。

近月，在響應留家抗疫同時，她比以前花更多時間入廚，日前發放了一張自製砵仔糕照片後，網民隨即起哄，留言求食譜，而阿雪亦絕不吝嗇，拍下1分鐘短片詳細分享自己的食譜和入廚心得，寫食譜、拍片、剪片一腳踢，網民大讚她「入得廚房，出得廳堂」！

孫慧雪（左）憑住《美女廚房》中「粥粉麵飯」的「飯」一角而開始令觀眾認識，更有不少男士封她為女神。（Instagram：snow711）

請按下圖睇阿雪的砵仔糕食譜和小貼士：

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除此之外，阿雪閒時亦會煮家常菜，西檸雞、鹹蛋蒸肉餅、金針雲耳蒸雞等通通歸納於「雪子一分鐘料理教室」系列，亦有抗炎湯水「三白固肺湯」等。知道近期大家多數留家食飯，但未必有太多靈感，她早前就分享多款自己煮的簡單小菜供大家參考，並留言：「呢段抗疫嘅日子，日日留家食飯；餐餐自己煮，加上晚晚睇《美味情緣》，我嘅廚藝技能簡直+100，好味到自己都驚呀！如果你哋煮到都唔知煮乜好，不妨參考吓我啲簡單小菜。」

請按下圖睇阿雪的料理日常，或許會啟發到你：

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最後，如果你睇完阿雪的砵仔糕食譜，但想試試整其他味道，也可參考以下的椰汁砵仔糕食譜，成品會是白色，與啡色的比較是另一種風味。

【砵仔糕食譜】街邊小食紅白砵仔糕 粒粒紅豆椰汁飄香傳統風味

椰汁砵仔糕食譜

資料來源：孫慧雪Instagram