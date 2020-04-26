【一田購物優惠日2020】網購搶先買新增急凍食品類　廚具最抵16折

「一田購物優惠日」每半年舉行一次，每次都肯定逼爆，勢必人頭湧湧。但疫症肆虐，要遵守「限聚令」，難道每半年一次的傳統要取消了？一田宣佈，最新的一田購物優惠日移師網上舉行，貨品選擇大幅增加160%至逾1,300款，其中超市貨款大增274%至342款貨，並首次引入急凍及冷凍食品網上選購，最低只需2折！以下就為大家列出多種食品、廚具的精選推介，讓你率先Mark定心水貨品。

疫症之下，不少人傾向網上購物，而一田購物優惠日也宣佈今年會來個「疫」市大變陣。雖然正式的優惠日在5月28日至6月3日進行，但早於4月29日至5月10日會在其eShop搶閘開賣，讓大家在網上掃貨。此外，超市部逾300多個優惠將分開4星期發售，橫跨5月28日至6月24日，客人在1個月間可分階段入貨。

今次主力為讀者率先介紹eShop的優惠，eShop在4月29正式登場，不但優惠期比以往更長，貨物選擇亦大幅增加160%至逾1,300款，23萬件通通2折起，當中包括早前缺貨的柴米油鹽，亦有抗疫用品等等，單是超市貨款已大增247%至342款，更首次加入急凍及冷凍食品、餐券和保健食品類別。

1.全新急凍食品

急凍食品為今次「一田購物優惠日」的新增類別，多了留家煮飯的各位，可網購來自英、美、台灣、日本等多國食品，包括和牛粒、帶子、丸類和水餃等來看門口，當中最抵買的稻庭烏冬為47折，不過急凍食品普遍只限店內自取，不設送貨，要注意了。

請按下圖睇「一田購物優惠日」的急凍食品優惠：

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2.小食和飲品

此類別包括餅乾、朱古力、啫喱等零食，亦有果汁、牛奶和酒精飲品等，減價項目五花八門，大部分都是5至6折，最抵的是4折多，當中獺祭及十四代等酒品亦以優惠價發售，不過數量極少，要鬥快搶。

請按下圖睇「一田購物優惠日」的小食及飲品優惠：

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3.糧油及調味料

居家必備的糧油及調味料類，普遍減幅都大，多款商品低於半價，就連罐頭鮑魚都有4折優惠，麻油、咖喱磚、蟹膏醬、人蔘雞湯等都相當抵買，而記者特別推薦的是日清強力小麥粉，近來麵粉缺貨，這個日本製麵粉由$99/2包激減至$39.9/2包，實在是各位烘焙高手或新手的必買之選。

請按下圖睇「一田購物優惠日」的糧油及調味料優惠：

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4.廚具及廚房家電

眾多種類中，記者尤其推薦廚具類，當中包括大型家電如蒸爐、洗碗機，亦有煲具、鑄鐵鍋，以至小型的食物盒等。就連近年廣受追捧的PHILIPS空氣炸鍋都有減價，並附送Le Creuset陶瓷花形碟！相比於其他貨品，廚具減得最誇張，最抵買，好幾款更是低於2折，如：FISSLER 36CM中式炒鑊連玻璃蓋，就由$3180減至$499！

請按下圖睇「一田購物優惠日」的廚具及廚房家電優惠：

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為方便顧客輕鬆網購，網購只需加$39便可享嘉里快遞送貨服務（急凍食品除外)，客人不但可選擇方便自己的送貨日期，更全程免搬、免迫、免排隊！此外，顧客更可選擇免費到沙田、大埔、荃灣以及新增的北角取貨點自行取貨。

一田購物優惠日

日期：5月28日至6月3日，全港12間分店將同步，超市優惠分4星期發售，由5月28日至6月24日進行

eShop率先搶：4月29日至5月10日

網址：https://eshop.yata.hk