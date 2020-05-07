【補鉀食物】缺鉀5大壞處何止水腫？10大補鉀食物香蕉只排第4！

常聽說都市人經常外出用膳，每餐都是高油高糖高鈉，而鉀則是避免體內鈉過多的重要元素。因此，維持體內的鈉鉀平衝十分重要。一提起補鉀食物，相信很多人都會想起香蕉，但原來高鉀食物還有很多，有些的鉀含量甚至比香蕉豐富呢！

據研究顯示，吸收足夠的鉀質可以減低20%的死亡機會，而且亦可以降低患上高血壓、中風的機會。而世衛建議每個成年人每日所需攝取的鉀為3510毫克，但有很多人都攝取不足，只有每日建議攝取量的一半，令體內的鈉難以排走，形成不同的都市病。

按圖查看鉀對身體的４大好處：

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1. 預防高血壓及維持心血管健康

人體攝取過多鈉時會增加患上心血管疾病的風險，而香港人經常外出吃飯，常在無意中吸取過多的鈉。而鉀則可以幫助身體排出多餘的鈉，維持血壓穩定。

2. 預防腎結石

都市人經常大魚大肉，容易有尿酸過高的問題，亦會增加腎石形成的風險。而腎石是由尿液中的礦物質漸漸累積而成的堅硬小顆粒。當這些小顆粒堵住了尿道，便會造成疼痛。而鉀有助維持人體吸收和排泄礦物質的平衡，並可以幫助排出多餘的酸，避免腎結石形成。

3. 有助維持皮膚健康

鉀可以利用蛋白質修護受到破壞的組織，亦會促進細胞的新陳代謝和酶促反應，可以保護和修復皮膚。

4. 維持神經和肌肉的正常運作

鉀是維持神經肌肉系統正常運作的一個重要元素。鉀可以刺激中樞神經向肌肉發出指令，保持神經肌肉系統運作正常。

身體缺乏鉀，相信很多人想到的第一個問題就是容易水腫，但原來缺乏鉀所帶來的問題不至如此，因此補鉀是十分重要的。

按圖查看「缺鉀」對身體的５大壞處：

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1. 全身乏力，精神疲倦

之前提及，鉀可以幫助肌肉和神經互相溝通，亦能促進肌肉收縮。若身體的鉀不足，便會很容易出現不同程度的神經肌肉系統的鬆弛及無力。當情況嚴重時還會出現抽筋、肌肉疼痛等問題。而且，鉀不足亦會令到我們感到疲勞和虛弱，身心健康都會大受影響。

2. 反應遲鈍

鉀可以促進神經肌肉的傳導，如果我們體內的鉀不足，會影響神經系統的運作，誘發精神不穩定、倦怠、反應遲頓等問題。情況嚴重的話更會出現焦慮煩燥、失眠，影響心理健康。

3. 影響消化系統:

鉀含量偏低會令我們的腸胃蠕動減慢，令到消化功能減弱，還有可能引發食欲不振、嘔心、嘔肚、腹脹、便秘等問題。

4. 心悸頭暈:

鉀與心臟健康的關係密不可分，鉀對於維持心肌細胞的活躍有著很重要的作用。若身體缺乏鉀便會導致心律不整、心跳不規則、頭暈眼花等問題。

5. 容易水腫:

當我們的身體沒有足夠的鉀把多餘的鈉排出，鈉便會令到我們人體的水分困在細胞與細胞之間，而形成水腫的情況。

鉀對於維持我們的身體健康十分重要，而高鉀食物又有那些呢？(freepik)

一提起高鉀食物，很多人第一時間就會想起香蕉。言而，高鉀食物當然不只香蕉，有些食物甚至比起它的鉀含量更高呢！

按圖查看10高鉀食物：

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知道那些是高鉀食物後，大家對於如何烹調又有沒有靈感呢？以下有一些相關食譜，歡迎大家參考。

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參考資料:HealthLink BC/Medical News Today/Healthline