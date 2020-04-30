【減肥】瘦身減重人士必睇！一文認清醣與糖分別免墮致肥陷阱

節食減重期間，經常會被要求飲食減糖，但你分得出「醣」跟「糖」有何不同嗎？台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，「醣類」其實是碳水化合物，而「糖類」則是指一般精緻糖，通常具有明顯甜味；建議民眾為求健康體態，應該盡量少吃「糖」，以維持適當的熱量攝取！

「醣」與「糖」發音相同，在意義上有何不同？（點擊下圖看清！）

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「醣」與「糖」發音相同，在意義上有何不同？若想要維持健康體態，應該要「減醣」還是「減糖」？廖嘉音營養師說明，「醣類」是泛指各類碳水化合物，舉凡米飯、麵食、全穀雜糧類食材等富含「澱粉類」的食材都屬於「醣類」，但蔬果、牛奶中的果糖、葡萄糖、乳糖也是「醣類」的一種，可說是單醣、雙醣、寡醣、多醣等所有醣類的統稱。而「糖類」則是泛指單醣與雙醣2類精緻糖，通常具有明顯甜味，一般常見的果糖、蔗糖、砂糖、麥芽糖、蜂蜜等都在此列。

醣與糖有何不同？（健談授權使用）

廖嘉音營養師提醒，一般健康無虞者正常從牛奶中攝取乳糖、水果中攝取果糖等「醣類」是沒問題的，但不建議在天然食材之外額外添加糖分，像是手搖飲料中的果糖喝多不僅增加熱量攝取，更可能增加慢性疾病或心血管疾病的發生風險。因此，建議民眾在選購市售產品時，不妨先仔細看一下營養標示中是否有額外添加大量的糖份，像是果糖、蔗糖、高果糖玉米糖漿等，積極減少精緻糖的攝取，對於維持健康與體態將大有助益。

營養標示相關問題，建議諮詢「營養師」

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【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】