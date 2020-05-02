【健康飲食】3招助身體除濕消水腫兼新陳代謝　女生必吃這種食材

如果經常覺得胃口欠佳、無論睡多久都還是會不小心打瞌睡、平常很細嫩的皮膚起了紅疹子，那可能是體內的濕氣在作怪了！數千年前中醫就提到氣候環境變化對身體產生的影響，其中「濕氣」是其中一項引發疾病和慢性病的關鍵因子。

正常情況下，我們人體對於外界溫度、濕度變化會有自然調節能力，但現代人因體質、飲食或生活習慣不正常，長年累積造成水分調控系統漸漸失衡，多餘的水分排不掉，久而久之會如同洪水潰堤，體內運作變差，甚至新陳代謝受阻。

先檢視妳的日常作息是不是很少運動、暴飲暴食、熬夜與精神壓力沉重，總是手腳冰冷，尤其換季季節的3種微病徵：

1. 莫名的過敏，包括氣喘、慢性咳嗽、過敏性鼻炎 2. 異位性皮膚炎、濕疹反覆發作。子宮分泌物變多 3. 四肢浮腫脹脹的，特別是下半身，到晚上更明顯

不要傷腦筋，一起強力除濕以下簡單3招： （點擊下圖看清！）

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1. 甜、鹹、冰，三不口訣

雖然已是老話，但是女生總是無法抗拒這三食誘惑。甜食的糖分會導致氣管生痰，而口味過鹹或加工食品除了累積在體內會讓妳的代謝變慢之外，也會引發更多肌膚的疾病。再者冰食則是引發手腳冰冷，讓身體水腫的禁忌。

2. 有點喘、會流汗的運動

總是懶的動又因為工作常常待在冷氣房裡，這會讓妳的身體水分無處去呀。加速濕氣排出體內的解決之道就是多去戶外走走，盡量流點汗。其實，真的不需要過於激烈的運動，像是快走、游泳、瑜珈等可以讓身體發熱，活化氣血、加強循環都可以慢慢的將濕氣排出。

3. 剋水腫的明星食材 - 紅豆

因為溫補的紅豆在中醫裡被認為是可用來健脾胃、消水腫、幫助血液循環消血脂及清熱利濕的作用。所以對排體內濕氣是最佳的食材。而除了紅豆之外，薏仁、粟米鬚、香蕉、蘋果、西柚、西瓜、木瓜、冬瓜、番茄、白蘿蔔也都是很好並垂水可得的消水腫秘密武器。

食補「消水腫」小秘訣

1. 先將紅豆洗乾淨後，等水滾開，紅豆放進滾水煮約15分鐘即可 2. 關鍵！不把紅豆煮到爆開、因為水變濁澱粉分解後就變成紅豆湯，喝太多反而變胖 3. 也切記千萬不能加糖，如果能加幾片茯苓效果更好

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：身體也有「換季霉」！簡單3招幫助身體除濕、加強新陳代謝、還能消水腫】