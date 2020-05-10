飲牛奶會三高？全脂奶比低脂奶更易致肥？醫生拆解牛奶4大迷思

日常飲用品佔據我們生活的一大部分，無論水、果汁、咖啡、或茶飲，大家都想知道究竟「如果完全不喝會怎樣？」以及「如果喝太多會怎樣？」。

我們是「哺乳類」動物，也就是說，當小寶寶剛出生時，還需要接受媽媽餵養，乳汁就是哺乳類動物產後的分泌物，也是我們生命初始接受的食物。今天我們就來看看牛奶究竟對健康有哪些影響。

喝牛奶長比較高？

未滿一歲之前，乳汁是小嬰兒最重要的食物，因為此時小嬰兒的營養來源幾乎都靠乳汁。假使媽媽無法提供母乳，這時靠配方奶粉也可以。通常六個月之後小孩就會開始嘗試副食品，一歲後常可以吃吃粥、吃飯，再加上魚、肉、蔬菜等各種營養。那等開始吃一般正常主食之後，還需要喝牛奶嗎？

直接講結論的話，就是喝牛奶對兒童的生長發育，或說身高，是有幫助的！畢竟牛奶裡有很好的蛋白質來源，像是帶有白胺酸，異白胺酸，纈胺酸等支鏈胺基酸，這些都屬於必須胺基酸，人體無法自行合成，需要從食物攝取。是身體能平衡蛋白質的合成、攝取，合成肌肉，維持好蛋白質品質的關鍵。兒童繼續喝牛奶的話，對生長發育的幫助是很不錯的。

全世界平均身高最高的國家是荷蘭，而荷蘭也是乳製品攝取量最高的國家之一。

牛奶讓小孩長高。（照護線上授權使用）

喝牛奶讓骨質會更健康？更不會骨折？

想到骨質，我們會想到「要有鈣質」，若要達到鈣質的攝取需求，喝牛奶是個很常見的手段。那假使骨質很好，我們會推論這樣應該以後就比較不會骨折。

然而從研究數據上，科學家發現，假使一個人喝牛奶補充鈣質，這期間骨密度或許會提高，但只要不再持續喝牛奶補充鈣質之後，骨密度並無法維持，因此這樣的鈣質補充沒辦法變成「骨本」存起來。

另外一個會讓大家很驚奇的發現是，平均攝取牛奶愈多的國家卻有相對高的髖關節骨折機率！這看起來有點弔詭，讓許多人大失所望呢！（台灣在圖表上屬於「牛奶喝不多，但骨折機率高」的位置。）

平均攝取牛奶愈多的國家卻有相對高的髖關節骨折機率（Alora Griffiths／Unsplash）

還有研究發現，秘鲁人平均攝取的鈣質很低，一天大約只有200mg的鈣質，可是當他們攝取的量很少，身體對鈣質的吸收能力就變得很好！所以身體怎麼吸收這些鈣質是個重點。後來研究持續發現，在我們剛開始固定喝牛奶補充鈣質一年內，確實能提高骨質的密度，但時間一久，身體可能改變了對鈣質的吸收能力，因此有些研究認為，骨質的密度與鈣質補充多少是無關的。與後來會不會髖部骨折也沒有太大關係！

所以照這些研究看起來，想要靠喝牛奶來避免髖部骨折的成功率並不高。同樣的，如果只靠吃鈣片補充鈣質，也無法降低髖部骨折的機率。要維持骨質的健康，不是僅靠喝牛奶就可以，還得加上適當的負重運動練習、減少飲酒、維持適當體重才行。

喝牛奶就不會骨折？（照護線上授權使用）

那喝牛奶會讓人發胖嗎？（按下圖了解！）↓↓↓

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喝牛奶跟三高有關係嗎？

我們前一段說的是體重，然後告訴大家研究發現喝全脂牛奶不會讓人變胖，體重不會變重。你讀了可能覺得心裡怪怪的：「如果是全脂牛奶，飽和脂肪的比率不是很高嗎？這樣攝取那麼多飽和脂肪對身體應該不好吧？」沒錯，這樣的懷疑是有道理的，我們繼續來看看研究結果怎麼說！

好，直接講結論：在研究結果裡，不管是喝全脂牛奶，抑或喝低脂、零脂牛奶，都不會增加一個人罹患心血管疾病、中風、心肌梗塞等的機率，也不會增加其死亡率。

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究竟為什麼？這樣想好了，我們如果從「不喝牛奶」，改成「喝牛奶」，那改變了什麼？少掉了什麼？

假如我們把牛奶當成飲品的一種，原本自己喜歡喝含糖大杯飲料、喝果汁，後來改成喝一杯牛奶，那對身體當然是好的，甚至此舉還可能會降低你的血壓，對血糖控制也有幫助。

假如我們把牛奶當成蛋白質來源的一種，那原本自己都是吃了一堆紅肉，甚至加工紅肉，自從喝牛奶之後就減少了紅肉的攝取，那對身體當然也很好，絕對能減少罹患心血管疾病的機會。

所以問題在於我們開始喝牛奶之後，我們的飲食選擇上做了怎樣的調整。用牛奶替換掉較不健康的含糖飲料、加工紅肉，對身體健康是很不錯的改變。

喝牛奶會三高嗎？（照護線上授權使用）

飲食選擇要通盤考量，不要相信某些超級食物能治百病，或設限自己攝取的食物種類。牛奶對身體健康有益處，尤其孩童時期補充奶類確實生長發育會好一些。年紀大了，也還是可以喝牛奶，喝牛奶不是我們發胖、或得三高的主因，如果能用牛奶替換掉一些更不健康的飲食習慣是不錯的。不過，想要靠奶類存骨本的話，記得不是單單喝牛奶就有效，務必要控制體重、和多做負重運動啊！

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：喝牛奶會變胖、會三高？來看研究怎麼說】