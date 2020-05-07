【永安百貨超級購物日2020】名牌廚具套裝低過3折　網上同步發售

永安百貨超級購物日2020，已經開鑼！雖然場面未算墟冚，但減價幅度也算不少，當中精選貨品更包括家品、電器、食品等低至2折，同時亦有獨家優惠！永安百貨超級購物由即日起至5月24日舉行，記者在其官網發現大部分減價貨品在網上亦有出售，現精選了一些抵買的食品及廚具筍貨！

疫情下為刺激消費，超市、百貨、品牌輪流大劈價，優惠貨品、食品款式儘管不少似曾相識，或熟口熟面，但每次還是會心思思想看看，或大手大手入貨。經記者在永安網店上睇過又睇，結論必搶意大利製Bonanza廚具套裝！套裝由24厘米高身煎鑊、24厘米高身雙耳煲連玻璃蓋、18厘米單柄煲連玻璃蓋組合而成，原價$3470，現售$888！26折！節省$2582！除開平均每件不用$300，對於2-3人家庭來說，這套廚具已足夠日常烹飪的需要。

意大利製造Bonanza組合套裝：24厘米高身煎鑊+24厘米高身雙耳煲連玻璃蓋+18厘米單柄煲連玻璃蓋 $888（原價$3470）（永安百貨官網）

按下圖看其餘必搶廚具：

+ 20 + 19 + 18

如果你對廚具沒興趣？那麼超市食品你應該有興趣！雖然永安百貨沒有大型超市，不過其食品區所包含的產品及種類也不比超市遜色，而且大多貨品都是$100以下，如果你喜愛日式醬汁的話，便不能錯過丘比沙拉汁特惠裝，3支200毫升的沙拉汁只需$39（原價$67.5），平常減價過後的丘比沙拉汁也需要$18.9/支，實在非常抵買！

按圖看精選優惠「煮食材料、罐頭食品」：

+ 21 + 20 + 19

按圖看精選優惠「小食類、飲品類」：

+ 7 + 6 + 5

按圖看精選優惠「健康食品、米麥麵類及其他食品」：

+ 8 + 7 + 6