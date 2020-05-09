【美女廚神】李綺雯拍片教煮餸　學睇雞翼生或熟、快速煲粥法

李綺雯月前與無綫電視結束賓主關係，暫時未有劇拍的她，早前趁居家抗疫期間加入YouTuber行列，開台冇耐即有2萬幾人訂閱。李綺雯不時直播下廚片，又會與嘉賓傾偈，並將自我隔離期間的14日煮食片剪輯成《隔離飯香》節目，原來她煮嘢食有辦有眼，烹飪片簡單易明、一學就識，她更分享了不少有用的入廚貼士！

李綺雯（𡃁妹）前陣子因為入行十幾年仍一臉童顏，成功引起話題，除了外表之外，其實𡃁妹本身亦是「入得廚房，出得廳堂」，她兩年幾前開始就在Instagram分享自己在家中煮飯仔的菜式，40分鐘可以煮到6個餸，非常犀利！

早前她在自己的YouTube頻道開直播，連續14天一邊煮飯仔一邊跟觀眾聊天，讓大家乖乖留家都不會悶，兩星期內煮了幾十個餸，最後她將其中14個簡易菜式剪接好，幾分鐘內簡單講解各自的做法及小技巧，究竟如何分辨雞翼夠熟未？煎三文魚怎樣不黐底？醃料分量多少才算標準？𡃁妹都會在影片中講解。

為鼓勵大家「Stay Home」，李綺雯在YouTube推出《隔離飯香》節目，即使現時疫情看似稍為放緩，但大家都不要時常出街，可以跟這些簡單食譜煮一兩道菜。（Youtube影片截圖：李綺雯）

接下來，就看看李綺雯從第1至14日的簡易食譜，即使14天不外出，都不代表要食頹飯，不知道她的食譜又會否給你煮食靈感？

第1日：白酒煮青口

李綺雯煮的白酒煮青口。（Youtube影片截圖：李綺雯）

+ 4 + 3 + 2

第2日：芝士雞卷

+ 5 + 4 + 3

第3日：日式咖喱雞

一個人在家，食咖喱飯絕對是方便快捷的選擇。（Youtube影片截圖：李綺雯）

+ 6 + 5 + 4

第4日：奇異果豬扒

+ 5 + 4 + 3

第5日：牛油果雞肉長通粉

+ 5 + 4 + 3

第6日：日式牛肉飯

快餐店的日式牛肉飯，在家裡都輕鬆做到。（Youtube影片截圖：李綺雯）

+ 4 + 3 + 2

第7日：韓式雪梨牛仔骨

+ 3 + 2

第8日：煎三文魚腩條

煎三文魚腩條（Youtube影片截圖：李綺雯）

+ 4 + 3 + 2

第9日：芝士玉子燒

+ 6 + 5 + 4

第10日：牛油蒜蓉雞翼

李綺雯相信無論你本身有多「地獄廚神」，想提升自信的話，最適合就是煮雞翼，因為很難失敗。（Youtube影片截圖：李綺雯）

+ 3 + 2

第11日：紅酒燴牛肋肉

+ 4 + 3 + 2

第12日：檸檬可樂雞翼

+ 4 + 3 + 2

第13日：蒜片牛柳粒

+ 3 + 2

第14日：粥底蒸海鮮

來到最後一天，𡃁妹興奮表示要好好獎勵自己和慶祝一番，所以她食海鮮大餐！即使不出家門半步，現時也有很多店會將生猛海鮮直送到府上。（Youtube影片截圖：李綺雯）

+ 5 + 4 + 3

不知道大家睇完這14個菜式之後，對之後幾日的晚餐有沒有甚麼靈感？其實𡃁妹亦有在直播中示範乳豬髀、柚子蜜雞翼、牛油果薯仔沙律、芝士素肉醬焗珍寶菇、蘑菇炒蛋多士等菜式，有興趣的朋友可到她的YouTube重溫。

資料來源：李綺雯YouTube Channel