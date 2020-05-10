【入廚貼士】幼滑奶昔只需2種材料！實測日本人秘技製作4款奶昔

夏日炎炎，除了食雪糕之外，另一個消暑佳品就是奶昔！奶昔就像是溶化了的雪糕一樣，而且幼滑濃厚，除了去快餐店買奶昔之外，你又試過自己製作奶昔嗎？日本節目《生活小貼士》就介紹了只用兩種簡單材料即可完成的雲呢拿味奶昔，記者照著來實試，製作出雲呢拿味、朱古力味、綠茶味和士多啤梨味奶昔，究竟效果如何？ 攝影：鄧穎琪

ViuTV的外購日本電視節目《生活小貼士》，除了請來不同範疇的家務達人示範生活小撇步之外，亦會實測一些入廚、清潔、收納的秘技，讓生活更便利。早前的一集，主持人只用2種材料就製作出一杯奶昔，嘉賓飲完皆大讚，以為是從餐廳買回來的，非常好喝！

主持人和一班童星都覺得用這種方法做的奶昔味道很好，可以開店發售了。（《生活小貼士》節目截圖）

節目組製作出另外4種口味的奶昔，包括：咖啡、士多啤梨、朱古力、綠茶。（《生活小貼士》節目截圖）

網上有人公開過快餐店奶昔的做法，假設你想做原味，就是用雪糕、奶、麥芽飲品粉，若要換成士多啤梨味，就加些士多啤梨一同攪拌。此外，《香港01》之前也示範過士多啤梨粒粒奶昔的做法，大家不妨參考。

【水果盛夏】士多啤梨粒粒奶昔 軟滑的秘密

士多啤梨奶昔（資料圖片/王嘉豪攝）

而今次記者就決定實試《生活小貼士》中的做法，毋須用攪拌機，只需棉花糖和牛奶兩種材料，到底真的能做出快餐店水準的奶昔嗎？

請按下圖睇奶昔的製作步驟和不同口味：

+ 15 + 14 + 13

筆者跟幾位同事試飲之後，不約而同說出一句：「好甜！」或許是棉花糖的緣故，這幾杯奶昔也是非常的甜，即使本身是嗜甜者，也未必會飲得完一杯，因為實在有點膩，或許大家可試試減少棉花糖的分量。此外，有同事認為它的質感比較像糊仔，跟用雪糕打成的奶昔還是有點差別。

四杯奶昔之中，筆者最喜歡是朱古力味，因為用了黑朱古力醬，已微微中和到奶昔的甜度，而士多啤梨奶昔做出來的效果也跟預期有些出入，果醬未能完全跟牛奶棉花糖混和，而成品亦沒有想像中的粉紅色。不過，這個小實驗也是滿有趣的，尤其適合跟小朋友一起做奶昔。到底為甚麼只用棉花糖跟牛奶，就能做到奶昔呢？

請按下圖睇專家解釋棉花糖跟牛奶製成奶昔的原理：