【芽菜】低卡高纖降血糖點煮最有營養？銀芽大豆芽綠豆芽要識分！

芽菜，有人喜歡它那爽脆口感，但亦有人不喜歡它那草青味，每次食米線都要把芽菜逐條逐條夾走，不知道你又是以上哪一種人？無論你喜愛芽菜與否，也不能否認它的營養價值，熱量低卻營養高。平時我們統一叫「芽菜」，但如果一次過將銀芽、大豆芽、綠豆芽擺在你面前，你又識分嗎？芽菜的好處和最佳烹調方法，你又知幾多？ 攝影：鄧穎琪

一講芽菜，每個人都覺得它又白又長，頂部連住一粒豆，相信種綠豆肯定是每個小學生的共同回憶，但為何有時聽到人講大豆芽，有時又有綠豆芽呢？而銀芽又是甚麼？馬上為你揭曉，請按下圖睇答案：

走到街市的豆腐檔，幾款芽菜很像樣，少下廚的人未必識分辨。

銀芽來自綠豆芽，暫且撇開不說，但單是綠豆芽與黃豆芽，營養又有甚麼分別？請教過註冊營養師吳耀芬（Kathy），她引述食物安全中心的資料：「基本上綠豆芽與黃荳芽熱量都偏低，同樣富含蛋白質、碳水化合物、膳食纖維、礦物質、維他命C等營養。」以同樣重量比較，兩者的膳食纖維含量相若，不過綠豆芽所含的維他命C較多；但大豆芽則蘊含較多蛋白質，而鈣、鎂、鉀、磷等礦物質亦偏多。

講到功效和影響，Kathy指大部分人都適合食芽菜，它亦未有不適合配搭的食材，不過筆者就從營養書籍看過，食完綠豆芽食蘋果，或引起消化不良。芽菜高纖維且熱量低，有人視它為減肥聖品，譬如是台灣男藝人蔣偉文，之前就靠用芽菜代替澱粉，半年減去37磅。而日本醫生亦大大推崇芽菜的降血糖功效，

有關芽菜的營養價值，可參考下圖：

曾有報道指出，生食芽菜或會食物中毒，營養師Kathy也指出的確有此風險，她說：「因為可能會受到污染，而發芽所需的溫度和濕度，同樣適合細菌生長，例如是沙門氏菌、李斯特菌和大腸桿菌等。單純用水清洗芽菜，並不能幫助消除此類病菌，因此，除非芽菜的包裝上指明可以即食，否則建議大家還是煮熟後再食，可以大大減低食物中毒的風險。」

平時總是食米線時最常見到芽菜，究竟芽菜還有甚麼食法？Kathy建議：

芽菜適合快炒，即大約炒5-6分鐘，因為可以保存較多營養。如果用灼的方式，礦物質（例如：鉀）會溶於水中流失掉，而過長的加熱則會破壞維他命C。

香港營養師學會認可營養師吳耀芬，為「家營營養中心」創辦人，在訪問中就芽菜營養價值給予飲食建議。（受訪者提供）

李家鼎（鼎爺）就曾在《阿爺廚房》示範「葱炒芽菜」，成本10蚊有找，他解釋：「以前的人窮，但又想食菜，所以會買芽菜。不過只食芽菜太單調，加些葱就更清香，加薑則可辟走草青味。」整道菜配搭雖然極簡單，但鼎爺卻說它其實是廚師的「考牌菜」，炒得乾身、又爽又甜，其實頗有難度。

請按下圖睇鼎爺煮「葱炒芽菜」的步驟，以及免出水的竅門：

+ 3 + 2

除了葱炒芽菜，你亦可試試涼拌食法或是煲湯，以下提供三個大豆芽食譜供大家參考。

【糧尾恩物】美白淡斑又消脂：涼拌大豆芽菜

麻香大豆芽菜食譜

【健康湯水食譜】絲瓜豆芽豆腐湯熱氣最啱！ 解暑清熱除煩袪燥

絲瓜豆芽豆腐湯食譜

【健康湯水食譜】番茄大豆芽豆腐湯瀉火消滯 清熱唔一定飲涼茶！