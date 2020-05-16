【紅蘿蔔營養】紅蘿蔔點食最好?日本醫學博士教2種食法促身體吸收

紅蘿蔔即胡蘿蔔，常常在雜菜鍋、前菜或餐前小食出現，不論是中西日式料理都會加入紅蘿蔔來增加菜式的顏色及味道。平日最常見的食法分別是生吃及烹煮，但原來生吃的話，紅蘿蔔中的β-胡蘿蔔素是很難被身體吸收！而且烹煮時亦有一點需要注意才可以使身體更好吸收胡蘿蔔素。

雖然每一根的紅蘿蔔營養大致相同，但烹飪方法令食材所消耗的營養成分也有很大差異，就如西蘭花、薑黃一樣。紅蘿蔔含有豐富的茄紅素，並且是高礦物質的食材，膳食纖維相當豐富，也具抗氧化作用，有助護眼及護膚，增強免疫力等。

紅蘿蔔含有豐富的茄紅素及β-胡蘿蔔素。

另外，說起紅蘿蔔當然少不了β-胡蘿蔔素，攝取後可在人體內轉換為維他命A，是人體獲得維他命A的主要方法之一。而補足維他命A，能避免夜盲症和視力喪失。

按圖看β-胡蘿蔔素的4大健康好處：

+ 6 + 5 + 4

加一樣材料助吸收！

紅蘿蔔的β-胡蘿蔔素好處如此多，那麼應該怎麼吃才可以令身體更易吸收營養？白澤抗衰老醫學研究所所長 - 白澤卓二醫學博士便在日本電視台TBS的節目《この差って何ですか？》教授觀眾那一種食法令身體更有效地吸收β-胡蘿蔔素。

按圖看2種食法促進身體吸收β-胡蘿蔔素及注意事項：

+ 7 + 6 + 5

紅蘿蔔可以點食？

紅蘿蔔的吃法千變萬化，作為湯水材料、配料都非常合適。根於白澤醫生的建議，筆者挑選了4個食譜是符合白澤博士的建議食法，大家可以不妨參考從而有效地吸收當中的β-胡蘿蔔素！

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資料參考：日本電視台TBS節目《この差って何ですか？》