空肚飲咖啡會傷胃？醫生一文拆解迷思　2類人切忌空腹飲用！

不少人一早都習慣來杯咖啡，提神醒腦迎接新的一天，但長期習慣性的飲用咖啡會不會傷胃呢？台灣新光醫院家醫科柳朋馳醫生表示，咖啡中的咖啡因、單寧酸等成分都會刺激胃酸分泌，若空腹喝咖啡對胃的影響更大，長期下來的確有可能造成胃部損傷；因此，建議最好先吃點東西再喝咖啡，就能降低對胃部的刺激。

開工前先來一杯咖啡是許多上班族的小確幸，但柳朋馳醫生提醒，空腹喝咖啡可能傷胃！柳醫生說明，咖啡中含有咖啡因、單寧酸等成分都會刺激胃酸分泌，尤其在空腹喝咖啡對胃的刺激更大，也容易導致括約肌鬆弛而造成胃食道逆流的問題。因此，建議民眾最好先吃點東西再喝咖啡，即可降低對胃部的傷害。

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然而，若是空腹時改喝摩卡、拿鐵（Latte）、卡布奇諾（Cappuccino）等加奶、加糖的咖啡，會不會改善傷胃的狀況呢？（點擊下圖看清！）

柳朋馳醫生指出，即便是喝含有乳品的咖啡，咖啡因、單寧酸成分仍會對空空的胃造成刺激，不建議民眾空腹飲用！雖然對胃部健康狀況良好的人來說，偶爾空腹喝咖啡可能不會造成立即性的不適，但仍建議應盡量避免；若患有消化道潰瘍（如胃潰瘍）、容易胃酸倒流（胃食道逆流）者就一定要避免空腹喝咖啡，也建議少喝咖啡這類刺激性飲品，以免持續刺激患處而加重病症或不適感受。

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