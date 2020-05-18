【一田購物優惠日】廚具低過1折BOSCH攪拌機$29　超市連減4周！

一田購物優惠日，是香港每半年一度的盛事，每次大家都搶閘搶籃搶貨不遺餘力！雖然今年受新冠肺炎疫情的影響，但盛事依然繼續，一田還首次連減7天（加開兩天），超市筍貨平足4星期。為免人貼人的擠迫情況，優惠期間如到沙田、大埔、荃灣百貨部門需預先在網上登記，嫌麻煩？高清電視不用$300、BOSCH手提攪拌機只售$29，特設一折專區...還會嫌麻煩嗎？

一田購物優惠日，最受歡迎的當然是一折專區，24吋高清電視機只是$236（原價$1,180）、家居消毒噴霧孖裝300L$9（原價$90）、BOSCH手提攪拌機只售$29（原價$358），當然吸引，可惜每款數量有限，買到心頭好的機會，只能靠你彩數。不過搶唔到1折貨品，也有不少名牌廚具家品低價出售，疫境出廚神，是時候添置新器具了。

BOSCH 350W手提攪拌機$29（原價$358）0.8折，只限30/5(每店限售3部) (一田獨家優惠，只限沙田/大埔/荃灣店)

TCL 24″ LED iDTV$236（原價$1,180）2折，每店限售2部（一田獨家優惠，只限沙田/大埔/荃灣店）

按圖看廚具精選貨品、價錢及部分售賣日期、分店：

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一田購物優惠日，另一個最人頭湧湧的區域必定是超市，為疏導人流，今年首度延長至4星期優惠，大家可以慢慢揀，毋須一同迫在幾天掃貨，所以逛超市不用網上預先登記入場呀！多款食品低過3折，當中必掃南北行養生湯包，$100有8包，想滋潤養顏不用四處買材料配搭，一個湯包已經齊備了，非常方便。

按圖看超市精選貨品、價錢及部分售賣日期、分店：

南北行時令養生湯包套裝(8包裝)$100 (原價$248)4折（只限4-10/6）