【午餐肉】最常煮法竟最肥？新餐肉6大好處免致癌風險

在非洲豬瘟陰霾下，糧食安全問題備受關注，豬肉價格上漲，從中窺見以動物蛋白為主導的食品供應鏈欠持續性，現存的糧食系統難跟上人口增長步伐和需求，嘗試改變飲食習慣是可取及可行的方式。如今豬肉食品漸漸走向「植物性發展」，繼「新豬肉」後，「新餐肉」面世，素食人士也能品嚐午餐肉的滋味。

豬肉食品漸漸走向「植物性發展」，「新豬肉」後有「新餐肉」出現。（圖片︰OmniFoods）

午餐肉常見於香港茶餐廳、韓國部隊鍋及現代的沖繩料理，午餐肉價格低廉，被廣泛應用成桌上佳餚，同時是很多人早、午餐的方便之選。雖然午餐肉方便美味，但健康價值一直受人質疑，世界衛生組織（WHO）在2015年10月已將午餐肉、火腿、香腸及煙肉等精製加工肉類列為1級致癌物。

消委會2017年測試市面上25款午餐肉，含鈉量最高的「759阿信屋」午餐豬肉（圖右），每日吃約170克（半罐），已達世衛建議的每日鈉攝取量2000毫克。（黃永俊攝）

另據香港衛生防護中心資料，基於有「足夠證據」證明食用加工肉製品會導致人類患上結腸直腸（大腸）癌，有關專家估計每天食用50克加工肉，患上大腸癌的風險會提高18%。

「新餐肉」幾可亂真 6好處免致癌風險

現時，多元化的素食品發展抬頭，觸及豬、牛、雞及魚柳等各式肉類食品，為茹素人士開啟方便之門外，亦為普羅大眾提供另類「肉食」選項。據研發「新餐肉」的OmniFoods食品科研公司表示，鑑於氣候變化愈趨嚴重，盼能提供更多對地球友善的食物，期望植物豬肉產品能促進現行食物系統改革。

鑑於氣候變化愈趨嚴重，有食品生產商研發「新餐肉」，期望植物豬肉產品能改革現行食物系統。（圖片︰OmniFoods）

按圖了解「新餐肉」的6大好處︰

+ 3 + 2

新餐肉暫為Kind Kitchen堂食供應，菜式包括新餐肉炒蛋治、新餐肉辛辣麵，另有新肉絲香江炸醬麵，本年7月將有零售供應。

按圖看素食新餐肉、新肉絲如何復刻香港茶餐廳的馳名美食︰

平常吃真午餐肉的3大疑問 一周最多可吃多少不超標？

1. 一周最多可吃多少午餐肉？

註冊營養師詹兆洲早前受訪時指，以成人攝取鈉和脂肪的上限計算，成人一周最多可吃3次，每次2至3片，每片的尺寸約5x5x0.5厘米（長x闊x厚）。詹兆洲指以此尺寸計算，3片午餐肉的脂肪相等於1至1.5盒在快餐店使用的方包牛油。若每周吃3次午餐肉，不應進食其他高脂食品。

2. 如何煮午餐肉才好?

按圖看較健康及極吸油的烹調方法︰

+ 2

3. 午餐肉為何鈉質含量高?

消委會引述香港專業教育學院（柴灣）應用科學系高級講師方麗影指，製作午餐肉時，在攪拌的過程中，須以多量的鹽讓豬肉裡的肌球蛋白（myosin）釋出，以提升肉醬的黏性，因此午餐肉一般屬高鈉。據食安中心資料，鈉鉀進食加工食品多，而新鮮蔬果少的膳食通常會攝入過多鈉，從而有可能導致高血壓，相反，攝入足夠的鉀可降低血壓，多吃高鉀蔬果，包括香蕉、南瓜、番茄薯仔湯、五青汁、深綠色蔬菜等，有助身體抑鈉，排走體內多餘的鈉質及可降血壓。

午餐肉屬高鈉食品，與其製造方法有關。（潘思穎攝）

Kind Kitchen

地址︰中環德輔道中173號Nan Fung Place 1樓1號舖

營業時間︰周一至日11:30 - 21:30

查詢︰2110 0055

參考資料︰香港衛生防護中心/食安中心