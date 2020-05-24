【水果解密】吃完奇異果口腔舌頭發麻刺痛？營養師教6大緩解方法

奇異果富含維他命C與膳食纖維，被認為是養顏的水果之一，但你是否曾吃完奇異果覺得口腔、舌頭發麻呢？台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，因為奇異果中有一種水解蛋白酵素，部分民眾可能會對此出現過敏反應，醫學上稱為「口腔過敏綜合症候群」，通常約1小時即可緩解，無需用藥治療，也無須過度擔憂。

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小小一顆奇異果富含多種維他命，尤其高含量的維他命C讓奇異果被視為是養顏食材之一。然而，有時吃完奇異果卻會感覺舌頭發麻，會是俗稱的「咬舌頭」，為什麼會有這種狀況呢？

廖嘉音營養師表示，奇異果中含有一種水解蛋白酵素，會容易引起體內抗原反應，可視為是過敏反應的一種，醫學上稱之為「口腔過敏綜合症候群（Oral allergy syndrome, OAS）」；這種過敏反應可能會刺激舌頭或口腔黏膜出現紅腫、疼痛、發炎、破裂等狀況，也就是俗稱的「咬舌頭」。

OAS過敏症狀與程度通常會因人而異，且可能會受到奇異果品種、食用方式等差異而有所不同。

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廖嘉音營養師補充，除了奇異果之外，菠蘿、杏桃、水蜜桃、杏仁、榛果等也可能會出現OAS過敏反應，但這類不適症狀大多會在1小時內慢慢消退，一般來說不太需要用藥或就醫；但若不適症狀嚴重、引起全身性的過敏反應、或症狀長時間持續未消退時，仍可主動諮詢醫生的診斷建議。

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