【瓜果食譜合集】夏日當造瓜5大精選　消暑時令湯水菜式包羅萬有

炎炎夏日，又來到吃瓜果的時節。大多的瓜果自身水分比較多；味道清淡，故非常適合在夏天食用，同時亦有消暑清熱、去水腫的作用。以下精選了5、6月的當造瓜果食譜，簡單易做，正好體現不時不食的飲食智慧。
夏天是吃瓜果的季節，瓜果如番茄般能創出多款菜式，用作煮湯、炒餸及冷盤小吃都非常合適。以下的食譜合集包括了節瓜、佛手瓜、青瓜、苦瓜及勝瓜，全都是5、6月的當造瓜，胃口欠佳時，吃些合時瓜菜好消化。
節瓜
節瓜，又稱小冬瓜，是冬瓜的變種；又稱毛瓜，因外皮有層白色絨毛。雖然是冬瓜的變種，但性平不寒涼，能消暑解毒，健髀利尿。新鮮的節瓜表面有很多毛而且墜手，無論深綠翠綠也呈光澤，身形渾圓，長短適中。
多毛而且墜手的節瓜便是新鮮節瓜的特質。（資料圖片）
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合掌瓜
合掌瓜，因形狀如兩手合掌或五指合攏，故又名佛手瓜。它含豐富維他命 B1、 C和纖維素，能增進食慾、維持神經系統運作正常、強化人體免疫功能，有助於穩定血糖和血脂。 合掌瓜食用部位為瓜果實，肉質脆口清甜；選擇時應選果皮鮮綠、光澤亮麗、無外傷。
如用合掌瓜煲湯的話應選擇較老的，瓜味較濃。（網上圖片）
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青瓜
青瓜最大特質便是高水分、高營養及低卡路里，是減肥及愛美人士喜歡的食材之一，最常用作冷盤食材。如想選購一條清甜、爽脆、不苦澀的青瓜，謹記選擇幼身的，因這代表它收割在最佳收成期，瓜肉緊實爽脆。
對比粗身青瓜，幼身的比較清甜爽脆。（Louis Hansel@shotsoflouis／Unsplash）
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苦瓜／涼瓜
苦瓜，又有人稱它為半生瓜，因人大了才懂得苦瓜的好，欣賞苦後回甘。苦瓜富含可溶性纖維，食用後升糖指數低及協助維持胰島素於正常水平。另外，亦有豐富的維他命（A和C）和礦物質（鐵、鎂、鉀），類胡蘿蔔素是西蘭花的兩倍，所以對於美容、減肥及對健康均有好處。
由於苦瓜性平寒涼，身體較虛弱的人進食後會頭暈、腹痛和腹瀉。（資料圖片／黃舒慧攝）
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絲瓜／勝瓜
勝瓜富含維他命B1、維他命C、膳食纖維等，有肋排便、護膚等功效。但因其水分豐富且性寒，體質燥熱者建議適量食用，而體質虛寒或胃功能不佳者，則盡量少食，以免造成腸胃不適。
揀靚勝瓜時最靠觸感，用手握緊一端，然後以柔力搖一搖它，感受它的水分與彈性。如勝瓜有彈性代表它夠嫰，中間的籽不會很硬，口感較佳。（資料圖片／潘思穎攝）
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