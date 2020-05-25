【安神湯水合集】解熱降燥除煩助入眠　湯水食譜加按穴穩定情緒

除煩、安神及有助入眠的湯水，有助平穩情緒，提升睡眠質素。炎夏中容易心煩氣燥，多喝湯水有望紓解。香港人的2019與2020年迎來艱難挑戰，反逃犯修例風波、新冠肺炎撲口罩、失業裁員凍薪、港版國安法的政治衝擊，加上個人生活中多方面的壓力，包括健康、工作、家庭、婚姻及學業等導致壓力飆升。假若不正視及正確面對壓力，可能潛伏患上情緒病的危險。據香港醫院管理局引述統計，本港已有超過三十萬人患上抑鬱症，而世界衛生組織的資料顯示，全球抑鬱症患者逾一億人，卻少於25%的患者會尋求有效的治療。估計2020年，抑鬱症會成為全球疾病排行榜的第二位，發病率僅次於心臟病。

以下11款中醫推介的除煩、安神、助入眠湯水，有素湯亦有肉湯，悉隨尊便。

蓮藕粟米紅蘿蔔湯︰消暑解熱，除煩燥，健脾潤肺，清熱生津，適合夏天補充水分。

蓮藕粟米紅蘿蔔湯食譜

花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯︰消暑解熱，補氣生津，非常適合夏天，預防中暑及便秘。

花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯

蓮藕栗子合桃湯︰不溫不燥，健脾補腎，養心安神，助入眠。

蓮藕栗子合桃湯食譜

鮮百合淮山無花果黃豆湯︰養陰生津，健脾益氣，助安眠。

鮮百合淮山無花果黃豆湯食譜

五指毛桃海底椰蘋果湯︰止咳除煩，補氣化濕，潤肺止咳，潤而不滯。

五指毛桃海底椰蘋果湯食譜

無花果蓮子百合淮山湯︰益腎健脾，安神助眠，生津清熱。

無花果蓮子百合淮山湯食譜

蘋果粟米湯︰生津清熱，減心煩，清心潤燥。

蘋果粟米湯食譜

淮山百合腰果參片湯︰ 清熱降火，除煩安神。

淮山百合腰果參片湯 材料︰新鮮淮山1條（約20-30厘米）、新鮮百合3-4個、腰果15-25粒、花旗參片10小塊。 做法︰水滾後，放入全部材料，轉細火煲45-60分鐘完成。 服法︰日間飲，每天1碗，連飲3至4天，之後每周1至2次，效果最好。 宜忌︰平和、安全，男女老幼皆宜

玉竹沙參雪耳蘋果湯︰ 生津止咳，止心煩，養肺滋陰，適用於由肺燥引起的乾咳及口乾。

玉竹沙參雪耳蘋果湯食譜

絲瓜豆芽豆腐湯︰解暑清熱，瀉火，除煩，袪燥，熱氣最啱！

絲瓜豆芽豆腐湯食譜

安神蘋果湯︰清肺潤燥，寧心安神，滋陰養顏，特別針對壓力過大，操勞過度而引起的心煩氣燥而引致的失眠、手足心熱、口乾舌燥及有頭暈耳鳴的人士。

安神蘋果湯 材料：蘋果3個、百合2両、玉米筍8両、紅棗10粒、瘦肉4両、薑4片、食鹽適量。 做法：以2000毫升水、文火煮45分鐘

揉按神門穴 平穩情緒

據註冊中醫曾覺知醫師講解，若想令自己較易放鬆情緒及平心靜氣，可輕輕按壓手腕上的神門穴，有助快速調節神經緊張，平靜情緒，有助入眠。神門穴中的「神」，指心神；「門」指門戶，神門穴屬手少陰心經原穴，與心神相應。

位置：掌心內側，在尾指向下延伸至手掌根部未端的凹陷處。 功效：安神寧心，補益心氣，改善失眠。 按法︰用指腹輕輕打圈揉按1-2分鐘。