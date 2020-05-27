【減肥】工作壓力大難抵零食點心誘惑？7種辦公室健康小食推介

現代人想要兼顧苗條與健康，但是在工作的高壓下，往往難以抵擋零食和點心的誘惑。若要吃得津津有味，卻不想攝取過多的澱粉長肉，您不妨試試以下7種健康點心選擇。 醫學審稿：Dr. Stephen Lai 文：Kuang Ting Cheng／Hello醫師

7種健康點心推介（點擊下圖看清！）

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1. 毛豆

毛豆是熱炒店或居酒屋常見的下酒菜，它其實非常營養。毛豆是尚未成熟的大豆，研究顯示它的蛋白質含量極高，甚至可以與牛肉相比，另外，毛豆還有助於控制食慾以及減重。冷凍毛豆便利店就可以買得到，退冰20～30分鐘即可食用，十分方便。

2. 烤番薯

番薯（又稱作地瓜）可說是高纖又富含維他命A、C、B5、B6的「超級食物」，不但容易料理且價格親民。若想提升蛋白質的攝取，可以添加帶有異國風味的中東白芝麻醬（Tahina）來烤番薯。除了在市場或超商選購之外，您也可以向公益團體所輔導的單親媽媽購買番薯，做善事又能顧健康，一舉兩得。

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3. 堅果種子類

堅果種子類的食物多含高油脂，高蛋白，以及高纖。研究顯示，食用含有優質蛋白質的食物能增加餐與餐之間的飽足感，有助於減重。像鷹嘴豆（Chickpea，又稱雞豆）就非常值得推薦，每100克的鷹嘴豆含有4克纖維與8克蛋白質。人體大多數所需的胺基酸鷹嘴豆都有，其蛋白質的品質也比其他豆類來得好。

還有，許多人愛吃的腰果也具有不錯的營養價值，它還富含葉黃素（Lutein）和玉米黃素（Zeaxanthin）。這兩個抗氧化劑（Antioxidant）對眼睛的保健特別重要，可以降低黃斑部病變（Macular degeneration）的風險。

另外，俗稱白瓜子的南瓜子不只解饞，也很健康，它含有對心血管有益的不飽和脂肪（Unsaturated fat），以及增強免疫力的鋅。僅僅30克南瓜子就能提供180大卡熱量、3克纖維、佔每日所需量15%的鐵和14克脂肪。

4. 希臘乳酪

製作希臘乳酪的過程中把乳清（Whey）給濾掉了，所以希臘乳酪吃起來的口感不僅更加濃稠，蛋白質含量也是一般乳酪的3倍。每100克低脂希臘乳酪含有8克蛋白質，以及僅僅67大卡的熱量。因為希臘乳酪含有高蛋白質，能減緩消化的速度，控制血糖，並提升飽足感。如果覺得單吃乳酪有些單調，不妨在上面撒一些堅果或水果一起搭配，吃起來豐富又健康。

5. 蘋果、香蕉配花生醬

想要吃甜點又不想長肉？試試把蘋果抹上無糖原味花生醬吧！花生醬含有蛋白質與油脂，而蘋果富含纖維和水分，兩者搭配特別有飽足感。一顆100克的蘋果含有3.2克纖維，含水量超過85%，能夠補充我們的元氣。若想換換口味，香蕉配無糖原味花生醬也能帶給您滿滿的活力。

製作希臘乳酪的過程中把乳清（Whey）給濾掉了，所以希臘乳酪吃起來的口感不僅更加濃稠，蛋白質含量也是一般乳酪的3倍。（Tanaphong Toochinda／Unsplash）

6. 海苔類

海苔類食品熱量較低，富含與甲狀腺健康息息相關的碘（Iodine）。但市面上的海苔通常較鹹，鈉含量過高，建議購買人工添加物愈少的產品愈好。若擔心吃不飽的話，也可以選擇內餡是堅果的海苔脆片，增加飽足感。

7. 水煮蛋

水煮蛋聽起來的平凡無奇，但是就營養攝取上來說，幾乎「無所不包」。一顆50克雞蛋含有超過6克的蛋白質，還有鐵、鈣、維他命A、B6、B12、D等等，可說是以庶民的價格、享受帝王級的滋補。若您的辦公室無法料理食材，到便利店買顆熱騰騰的茶葉蛋也很方便。

工作時無論是為了解饞還是補充能量，都應該要吃得好，才不會同時增加身體的負擔又拖延工作的進度。Hello醫師所精選的建議，幾乎都是在便利店與市場唾手可得的常見食材，願您多加利用，讓健康的點心助您成功應對事業上的挑戰。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：上班嘴饞？辦公室健康點心大推這7種】