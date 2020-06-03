【茄子營養】高纖維穩定血糖7大健康好處　少油烹調減肥更有效

茄子是中式料理中經常可以見到的食材，料理方式千變萬化，但是討厭茄子的人卻相當多，茄子更是長年佔據「台灣人討厭食物排行榜」的前幾名。根據台灣癌症基金會調查，喜歡茄子的竟只有6%。不過茄子其實非常營養，對健康的益處更是數不清，以下列出吃茄子的7個好處，或許能一改你對茄子的負面印象。 醫學審稿：Dr. Stephen Lai 文：Deryck Chou／Hello醫師

茄子超營養7大好處（點擊下圖看清！）

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茄子其實是水果？

茄子竟然是種水果？茄子屬於茄科茄屬植物，以營養學或一般人的食用習慣，茄子通常被當作是蔬菜，不過就以植物學分類來說，茄子應該是水果的一種。根據植物學定義，水果是植物的成熟種子卵巢部分，蔬菜則是植物本身的可食用部分。所以，下一次切菜後仔細看，會發現茄子是有帶籽的水果。

1. 營養密度高

茄子屬於高營養密度的食物，除了富含纖維，還含有各種維他命及礦物質，包括維他命C、K、鎂、鉀、葉酸等營養素。

2. 茄子皮抗氧化防失智

茄子也含大量的抗氧化物。抗氧化物能夠對抗自由基對人體的破壞，幫助減緩老化和降低各種疾病的風險，茄子皮更含有大量的花青素（Anthocyanin），其中茄黃酮苷（Nasunin）除了提供茄子鮮豔的紫色外表，更擁有強大的抗氧化性質，能幫助保護腦細胞、預防老化導致的記憶喪失和認知退化，而一般只要帶皮食用都能充分攝取到花青素。

3. 葉黃素防黃斑部病變

葉黃素對於預防黃斑部病變的潛在功效已經廣為人知，而茄子也含有葉黃素和玉米黃素。

4. 降膽固醇護心臟

茄子含有的纖維、鉀、維他命D、維他命B6、花青素都是有益心臟的營養素。在動物實驗中發現，有高膽固醇症的兔子，在連續兩週每天攝取10c.c.的茄子後，膽固醇及三酸甘油酯都有下降，兩者皆為心臟病風險的指標。

另一份研究則發現茄子有保護心臟的作用，不論是生吃或煮熟的茄子，動物不僅心臟功能變佳，心臟病發的嚴重性也較低。值得注意的是，兩個研究都僅限於動物和試管實驗，茄子對人體的實際影響，仍需要進行更多研究。

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5. 高纖維穩定血糖

茄子富含膳食纖維，能減緩吸收消化的速度，避免血糖起伏過於劇烈。此外，茄子含有多酚化合物（Polyphenols），能夠降低糖的吸收率、增進胰島素分泌，都有降低血糖的效果，更有試管實驗更指出，從茄子中萃取的多酚化合物，能夠抑制特定酵素分泌，減少糖分吸收，進而降低血糖。

6. 少油烹調減肥更有效

茄子除了含有大量纖維，熱量更是相當低，所以也屬於減肥聖品之一。纖維不僅能減緩吸收消化速度，更能增添飽足感，降低整體熱量的攝取，但是要注意的是，不少茄子的料理都較油膩，因為茄子在烹調時會吸收大量的油脂，最後可能反而吃進過多的油脂與熱量，因此可用焗爐或氣炸鍋等方式調理，避免攝入過量油脂。

7. 花青素抗發炎防癌

茄屬植物含有一種化合物－SRGs（Solasodine Rhamnosyl Glycosides，茄胺鼠李糖苷），有動物實驗發現SRGs有殺死癌細胞和降低癌症復發的功效；另外，花青素也能幫助預防血管壁形成腫瘤、降低發炎、抑制有利癌症擴散的酵素。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：茄子超營養7大好處 少油烹調更健康】