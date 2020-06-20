【朱古力冷知識】天氣炎熱放一陣就融化？美製造商成功開發耐熱版

每每到了炎熱的天氣時，朱古力可能還沒送到口中就融化了，有些環境溫度可能高於攝氏37度的國家，也會不利於朱古力的運送、保存。多年來，朱古力製造商一直在尋找防止朱古力容易在高溫下融化的缺點，就如大家朗朗上口的M&M's廣告詞：「只溶你口，不溶你手」一樣，其朱古力外包裹的糖衣即是為了防止朱古力在你手中融化。 此外，在熱帶國家販售的朱古力，也大多會以植物油取代可可脂作為「代可可脂」，即是讓朱古力產品更易保存的方式。

不過，在健康趨勢下，越來越多消費者在意產品是否含有代可可脂，為了使朱古力在食用前能保有良好的感官體驗，全球最大朱古力製造商「瑪氏（Mars）」開發出在高溫下也不會融化的耐熱朱古力，並在2020年取得專利，為朱古力產業取得重大突破！

「耐熱朱古力」如何能耐高溫？（點擊下圖看清！）

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好時、嘉麗寶、億滋國際...也曾紛紛先後推出耐熱朱古力！

事實上，當然不只瑪氏，為了解決朱古力在高溫下容易融化的缺點，各大朱古力製造商包括億滋國際（Mondelēz International）旗下的吉百利朱古力、百樂嘉利寶（Barry Callebaut）、好時（Hershey's）也都曾先後推出不同做法的耐熱朱古力，而瑪氏也是早在2013年已經提出該專利的申請，但直到2020年才終於通過國際專利。

瑪氏的耐熱朱古力可能是最能商業化的可行方案

雖然諸多國際大廠都在不斷嘗試，但是到目前為止，這些產品都仍未成功商業化，但是據業界觀察指出，瑪氏的此一最新專利技術或許是其中最可行的。

毫無疑問的，耐熱朱古力的發明更有助於拓展氣候炎熱、以及物流和冷藏設備不夠完善的市場，期待這項產品可以在將來大量商業化複製，我們就再也不用擔心朱古力放在手心中、室溫下會變形融化，而能夠品嚐到品質更穩定的朱古力了！

參考資料：

- CHOCOLATE RESISTENTE AL CALOR ENVASADO

- Mars files patent for chocolate with greater resistance to melting

- Mars patents heat-resistant chocolate that maintains taste and shape in hot climates

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：夏天賣朱古力也不怕融化了！全球最大朱古力商「瑪氏」開發出耐熱朱古力！】