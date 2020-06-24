【超級食物】美顏瘦身抗病入侵　29種常見好食物營養爆燈

健康就是財富。

健康的食物不一定味寡難吃，也不一定全部是蔬果，以下29種好食物推介，既美味又容易烹飪，每天食用當中幾樣，能為健康增值。維他命、纖維和抗氧化物等是每天重要的營養素，享用美食亦要注意良好的營養所需，高油、鹽、糖的食物可滿足一時之慾，卻加重健康及醫療開支的負擔。盡量有健康的飲食習慣，減少疾病風險，享受更豐盛人生。

超級食物是一個俗稱，被認為對健康有益及非常有營養的食物。 （Maddi Bazzocco/ Unsplash）

以下29種好食物分成8大類別，它們都是所屬類別中被推崇的營養之王食物代表。

請按圖細閱︰

水果類、蔬菜類

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健康的穀物類，例如燕麥、藜麥、洋薏米及全麥是良好的碳水化合物，適量食用並不會致胖。（尹嘉蔚攝）

豆類、穀物類、堅果類

健康的穀物類，例如燕麥、藜麥、洋薏米及全麥是良好的碳水化合物，適量食用並不會致胖。認可營養師吳瀟娜（Lillian）在受訪時曾表示，對於減肥人士來說，攝取適量的澱粉質，有助維持身體基礎代謝及燃脂的化學作用。註冊營養師陳國賓（Leslie）亦表示即使是奉行低碳飲食，每天也需要有120克碳水化合物吸收，當中包括2份水果、2片全麥麵包、1碗粉或大半碗飯（二揀一）來供應維持心臟、肺、大腦等運作及作能量消耗。

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優質食油可以理解為對身體有益處的油，例如含單元不飽和脂肪的橄欖油，可降低體內的壞膽固醇，並提高好膽固醇的比例。．（Polina Tankilevitch/Pexels）

蛋奶類、肉類、脂肪類

怕胖而滴油不沾，當中亦有健康風險，註冊營養師 Leslie指出優質食油可以理解為對身體有益處的油，例如含單元不飽和脂肪的橄欖油及芥花籽油等，它們能在降低體內的壞膽固醇，並提高好膽固醇的比例。含有Omega-3脂肪酸的食物，包括三文魚、奇亞籽、亞麻籽及合桃油等，有助小朋友的腦部發育；預防心血管病、心肌炎及中風等。如果滴油不沾，會導致心血管、肝腎及關節等毛病，也令賀爾蒙失調引致生殖系統疾病，亦會影響胎兒和小童腦部及視力發展等。

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參考資料︰Real Simple