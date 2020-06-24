【端午節】吃糭熱量高易致肥　教你健康食法、保存期限、蒸熱時間

端午節大家都會吃糭子（又稱粽子），但享受節慶氛圍和美食之餘，可別低估糭子熱量，而不小心吃胖了。一顆300克肉糭來看，其熱量大概介於500~700卡路里，內容物相當於兩碗白飯和兩到四茶匙的油，以及超過1000毫克的鈉和300~500毫克的膽固醇。大多數人並不會只吃一顆就滿足，還會多吃一顆兩顆，熱量一不小心就爆表了。以下介紹糭子熱量，如何選低卡糭及糭子的保存方式，及運動消耗熱量，端午節享受美食不怕胖。 醫學審稿：Dr. Stephen Lai 文：黎佳燊／Hello醫師

點擊下圖看清如何選低卡糭及糭子的保存方式！

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五穀米取代糯米更健康

傳統糭子的主要食材包含糯米、肥豬肉、香菇、蝦米、花生、蛋黃等等，因為區域性的不同，各也有不同的味道和口感，像是台灣北部糭比較香濃彈牙，南部糭則偏清淡軟綿。

為了減低糭子的熱量，以健康高纖的食材代替某些高熱量食材是不錯的方法 ，舉例來說，糯米很難被腸胃消化，且屬高升糖指數的食物，若是加入高糖分的餡料更會提高糖尿病（Diabetes）風險，例如紅豆沙、蓮蓉、黑糖漿、栗子泥。所以，不妨以五穀雜糧或燕麥取代糯米，並用中藥取代人工香料，包括像荷葉、板藍根、山楂等，幫助消化去油膩。此外，肥豬肉的油脂會融入糯米和其他食材中，加上糯米若有炒過，它的脂肪及鈉量已經很高，所以建議別再另外加拌入糖或醬油。

冷藏三天吃完且勿久蒸

餡料的部分，為了避免攝取太多動物脂肪，可以挑選瘦肉，魚肉也是不錯的選擇，並增加蔬菜的比例，像是南瓜和豆腐。關於糭子的保存和加熱，如果是冷藏，請於兩到三天吃完，冷凍則可維持一個月。但當發現糭子糭葉上有黑點，表示糭子已經發霉了，就不要吃了。

要蒸糭子前，請先將冷凍的粽子退冰後再蒸，避免糭子中心沒有確實加熱就吃下去造成腹瀉，小顆糭子大約蒸20分鐘，大顆糭子可能則需40分鐘。此外，請不要一次蒸太多糭子造成吃不完，如果重複加熱食物會更快腐壞，而蒸過久也會使米變得粗糙結塊，導致血糖遽升。

吃完糭子後，身體滿滿的熱量要如何消耗呢？以體重60公斤來計算，走路的速度以每小時五公里來說，約兩小時半才能消耗一顆糭子，而跑步的話，時速每小時十公里，需要約一小時左右，騎單車則時速每小時16公里，騎70分鐘左右。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：端午節吃粽子必胖？這樣做和運動安心吃】