【減肥 】日本醫生靠綠茶咖啡年減55磅　營養師解構成效3類人不宜

減肥靠一杯無糖的「綠茶咖啡」就可以？一度風靡日本的減肥方法，由日本減肥科醫生工藤孝文提出，他一年內靠「綠茶咖啡」瘦了55磅（25公斤）。記者查詢營養師，此方法真有減肥效果嗎？當中有沒有一些易忽略的地方？

工藤孝文提出喝「綠茶咖啡」能幫助瘦身。（Clay Banks/Unsplash）

日本減肥科醫生工藤孝文提出喝「綠茶咖啡」能幫助瘦身，並指這個喝法不只讓他的病人平均瘦下6.2公斤，亦有患者在無法運動的狀態，沒有改變飲食習慣下，飲用綠茶咖啡能減少腹部脂肪。他自己也喝綠茶咖啡減肥，實測一年的體重變化，結果從92公斤減至67公斤，並出書分享如何飲「綠茶咖啡」月瘦6.2公斤。

工藤孝文藉由喝「綠茶咖啡」一年內從92公斤減至67公斤，瘦了25公斤（55磅）。（《綠茶咖啡減重法》工藤孝文著）

綠茶咖啡減肥法要求以下2點：

1. 一天喝3杯綠茶咖啡。

2. 早上定時量體重。

按圖先了解工藤醫生對綠茶咖啡減肥法的觀點及飲法︰

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綠茶咖啡減肥法沒有告訴你的事 營養師深入詳解

一般人能否如工藤孝文醫生的例子一樣，在一年內減去大量磅數？記者向營養師王敏寧（Mandy）查詢。

Mandy解釋一般人能否在一年內，如工藤孝文醫生減去大量磅數達25公斤，需視乎本身的重量是否有空間下調。一般來說，肥胖的人可減重的幅度比微胖的人大。值得跟從的是早上定時量體重，寫飲食日誌，這是營養師多數建議減肥者要做的功課，監察減肥變化的過程，提醒及修正飲食，達成適切的目標。

想減肥的朋友更關注「綠茶咖啡」可否成功有助減肥？

營養師王敏寧指「綠茶咖啡」未如坊間所說的效果大，它有機會助減肥成功，因為單一以綠茶或咖啡來看，綠茶有助燃脂，咖啡有助減慢脂肪在體內積聚。（Brigitte Tohm/Unsplash）

按圖看營養師王敏寧解釋︰

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綜合以上解釋，Mandy指綠茶咖啡有機會助減肥成功，因為單一以綠茶或咖啡來看，綠茶有助燃脂，咖啡有助減慢脂肪在體內積聚。但要留意綠茶及咖啡均有咖啡因，如果跟日本醫生一天跟3杯的話，有些人並不適合。一般建議健康的成年人每天可吸收300-400毫克咖啡因，1杯普通的黑咖啡約有100毫克咖啡因，1杯普通的綠茶約有35-50毫克咖啡因，1杯綠茶咖啡所含的咖啡因可能不低。

按圖多了解「綠茶咖啡」或會帶來的副作用，3類人飲用時更應加倍留心︰

提醒想藉「綠茶咖啡」減肥的朋友，此方法非人人適合，建議先諮詢家庭醫生及營養師的建議再作考慮。