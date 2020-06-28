【運動飲食】10大超級食物預防肌肉抽筋　香蕉、牛油果外仲有…

肌肉抽筋常常疼痛難耐，雖然可能休息一陣子就會改善，但在運動或戶外活動時容易反覆發作，令人非常困擾。不過，經常抽筋是可以避免的，除了不要運動過度，營養補充更是關鍵，以下將介紹幫助預防抽筋的營養素和食物。 醫學審稿：Dr. Stephen Lai 文：周士閔／Hello醫師

缺乏這4種營養素容易抽筋

在介紹預防抽筋食物前，我們應先了解肌肉抽筋的原因。抽筋通常是突發性的，並且會持續一段時間。任何部位都可能發生抽筋，而最常見的抽筋部位就是腿部。而引發肌肉抽筋有許多可能，常見的原因包括：肌肉使用過度、代謝失調（Metabolic disorders）、脫水、經痛等，除此之外，某些營養素的缺乏也可能導致容易抽筋，例如：鈉（Sodium）、鉀（Potassium）、鈣（Calcium）、鎂（Magnesium）。

缺乏以上4種營養素容易讓肌肉抽筋，不過大家不需要特地購買營養補充品，因為許多天然食物都含有這些成分，如以下10種。（點擊下圖看清！）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：防抽筋不只香蕉～10種超級食物報你知】