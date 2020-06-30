【HomeSquare減價】香港家居折網上預留貨品　名牌家電廚具$1起！

想買家具或電器，沙田HomeSquare商場確實是個好去處，整個商場都是傢私店，結集IKEA、Francfranc、HOMELESS等多個家品品牌。原來HomeSquare的年度減價活動「香港家居折」（Home Smart Buy 2020）即將開鑼，特價貨品多於58,000件，不僅低至1折，就連$1貨品都有！以下就為大家列出多款抵買廚具，可先行Mark定，預先網上留貨就不必排餐死啦！

沙田HomeSquare香港家居折（Home Smart Buy 2020）將於7月12日下午1時開始，由當日起至8月12日期間，整個月都會分階段減價，整座HomeSquare多間商舖逾58,000件貨品包括：寢具、燈飾、傢私、電器、廚具等等。雖說是7月12日才開鑼，但HomeSquare首度推出「Smart Buy筍貨網上預留服務」，即由7月8至10日一連3天於官網換取「Smart Buy預留證」，預訂超過2,000件心水貨品，12日取貨才付錢。

減價貨品當中，有不少都1折出售，原本幾千元的電器，幾百蚊有找，而最平的更只是1蚊！以下將分3個類別列出多款抵買貨品，有Cuisinart爐具、IKEA廚房小物、Gemini家電及Francfranc餐具等，但貨品數量有限，想買就要快手些了！（備註：若沒有標明發售日期，即代表整段期間都減價出售，但售罄即止。）

1.大型廚房用品

這個類別主要是比較大件的廚房用品，如：水龍頭、鋅盤、濾水器等，其中最抵買必數由$3,000減至$1的人造石鋅盤，優惠只限7月12日。

+ 7 + 6 + 5

2.廚具家電

廚具家電是必睇的一個類別，近年大熱的蒸氣焗爐、氣炸鍋、食物處理器、麵包機全部都有減價，2折幾都有。而炒鑊、煎鍋等一樣有優惠，不過種類就不及家電般多。

+ 35 + 34 + 33

3.餐具或廚房小物配件

種類非常多，由小餐具、枱布、圍裙、茶具套裝等都有，最平是只售$1的竹筷子。日本品牌Francfranc的多款精美小物都會以低價出售，值得留意的是，今次香港家居折亦設有Francfranc首間期間限定店，多款家居精品首次從日本引入香港，而7月19日更會發售3折推出的Francfranc Party Set，各位愛買日本精品的讀者可以留意。

+ 44 + 43 + 42

HomeSquare香港家居折2020

地址：沙田鄉事會路138號HomeSquare中庭及商場內店舖

減價日期：2020年7月12日至8月12日

圖片及資料來源：HomeSquare香港家居折