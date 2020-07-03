【美亞大減價】網店旗艦店廚具勁減低過4折　鍋具7件套裝$299！

廚具大減價，無論有多少間店舖舉行，或你需要添置新廚具與否，每次都一樣引來人潮，仿佛買不買都想打探行情。今個夏日美亞廚具舉行了一場炎夏廚具減價活動，除了網店都有優惠外，位於觀塘的旗艦店部分貨品更低過4折發售！

對於愛下廚的人來就，煲煲罉罉永不厭多，即使家中的廚具已經夠用，但依然心思思想看看減價貨品。記者細閱網店及旗艦店的減價貨品，發現今次的減價以鍋具為主，大大小小不同材質的鍋具都一應俱全，亦有少量廚具配件及烘焙用品。個人認為是次的鍋具套裝最抵買，以不黏鍋具套裝為例，7件售$299（原價$899），不計玻璃蓋、鑊鏟等配件，單是煲和鍋7件，平均四十多元一件，非常抵買！

按圖看旗艦店清精選減價廚具、烹飪配件：

+ 13 + 12 + 11

網店廚具、廚具配件及小家電一樣低至4折！

旗艦店的減價進行得如火如荼，又怎可以少得網店呢？網店同樣進行炎夏廚具減價活動。大大小小的鍋具、廚具配件、小家電均以優惠價發售，雖然減價幅度不及開倉時低，但依然抵買！以不銹鋼保溫杯為例，由原價$239現減至$89！記者也是此保溫杯的用家，其保溫能力（冷熱皆可）可維持6-8小時，對於OL或養生人士是一件不可錯過的商品。

按圖看網店清精選減價廚具：

+ 15 + 14 + 13

按圖看網店清精選減價廚具配件、小家電：

+ 6 + 5 + 4

美亞廚具炎夏廚具精選日期：即日至7月30日

時間：星期一至日上午10時至下午8時

地點：觀塘道382號地下美亞廚具體驗店

網址：https://www.potsandpans.hk

*特設2小時免費泊車服務