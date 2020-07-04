【入廚貼士】炒蘑菇不標水3大貼士　幾時下油鹽好關鍵！(附食譜)

炒蘑菇是一道營養豐富又方便的料理，但不少人都遇過一個問題，就是拌炒其間，蘑菇不斷出水，變得水汪汪的。如果只炒蘑菇也還好，但有時候可能會配雞柳、肉絲等等，整碟菜變成汁煮一樣，未必人人喜歡。所以，以下就會介紹炒蘑菇減少出水的小貼士，還有幾個蘑菇食譜。 攝影：鄧穎琪

說到如何讓炒蘑菇不出水，有人提議先在炒之前輕烚蘑菇，大約氽水30秒，再用手榨出水分，這樣就可以避免。可是，筆者就認為這樣會讓蘑菇那天然香氣大減，吃起來菇香跟之前差天共地，不是太推薦。於是，我又實試了另外一個方法去炒白蘑菇及啡蘑菇，效果不錯而且非常簡單，以下就簡介一下。

請按下圖睇炒菇減少出水的3大貼士：

+ 7 + 6 + 5

蘑菇其實是相當有益的食材，對戒肉的素食者來說，它更是很重要的蛋白質來源。大部分人都知道維他命D主要是靠曬太陽來攝取，但原來蘑菇中的維他命D含量也不低，要是沒時間曬太陽，不妨多吃蘑菇。之前曾做過有關白蘑菇與啡蘑菇的營養比較，小小一顆蘑菇對身體已有多種功效，更是抗癌恩物。

白蘑菇有多酚、多醣、麥角硫因、穀胱甘肽、硒質與維他命C等多種抗氧化物，使它具有顯著的抗癌特性。氧化壓力會對我們的細胞造成損傷，久而久之會加速衰老、增加患心臟病與癌症的風險。這些抗氧化物正好能對抗氧化壓力，而當中的黃酮類化合物、酚酸同時兼任抗氧化劑及助氧化劑，前者幫助細胞健康地存活；後者則導致壞細胞死亡，預防癌細胞增生。

上述提過的多醣，亦具抗癌力，β-葡聚糖（Beta Glutan）會刺激免疫系統去活化巨噬細胞，保護身體免受感染和患病。至於穀胱甘肽與麥角硫因，前者抗氧化與排毒，剷除外來的有害物質，後者則保護我們的基因不會受氧化破壞。最後是較為人熟悉的硒質與維他命C，眾所周知維他命C可提升免疫力，它亦抑制某類酵素，預防癌細胞擴散。

請按下圖了解其餘6大好處：

+ 4 + 3 + 2

既然學習了炒蘑菇減少出水的方法，又了解過它的營養價值，大家不妨學以致用。相比於直接炒蘑菇，大家也可以烹煮出其他菜式，下次記緊要調一調步驟注意落油的時機了。

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