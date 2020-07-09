【飲食熱話】椰子水補充水分效果最好？破解消暑飲品3大迷思

夏日炎炎，不喝點凍飲似乎難消暑，在香港、台灣每三步一間便利店，五步一間手搖飲料店，看到冰涼的飲料，不買的話甚至覺得有點對不起自己。不過體驗暢快清涼的同時，到底這些冷飲是在降溫，還是提高我們的風險呢？本文將探討夏天飲品該如何選擇，減低身體的負擔，也介紹酒精飲料的迷思。 醫學審稿：姜冠宇醫師 文：鄭光廷／Hello醫師

消暑飲品3大迷思（點擊下圖看清！）

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1. 喝咖啡和茶算攝取水分嗎？

咖啡與茶都利尿，但這並不代表喝這些飲料的話，就無法補充水分。研究人員讓受測者飲用四杯200c.c.的黑咖啡，發現這與喝下四杯200c.c.的白開水一樣，都能補充等量的水分。適度地攝取咖啡因，並不會引發脫水，但是要注意的是調味或加糖的茶飲和咖啡，攝取過多糖分或是人工添加物會讓我們體重飆升，更不健康。

2. 椰子水補充水分的效果最好？

根據華盛頓郵報（The Washington Post）的報導，椰子水「超級補水」、「營養滿滿」、「電解質爆表」等廣告語，其實都是廠商炒作出來的，曾有椰子水業者因為誇大不實的宣傳被告上法院，花了一千萬美元和解。雖然椰子水能為我們補充水分，不過效果當然是白開水最佳。

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3. 酒精濃度低就比較健康？

夏天的時候，市面上一些「微醺」、「果味」的啤酒或沙瓦（一種酒精含量低的酸味酒），因為清爽酒精量少，非常受到消費者的青睞，這些飲品只含3〜8%的酒精，其中又添加了果汁或蜂蜜，讓人誤以為比酒精成分較高的飲料更健康。酒味被甜味或酸味沖淡了，並不代表降低了酒精對人體的影響。1c.c.的酒精原本就帶有5.5大卡的熱量，再添加糖分不低的果汁，很容易就增胖了。而且無論飲料的酒精含量多少，過量飲酒就會傷肝。千萬別以為調味過後的低酒精飲品喝起來和果汁有點像，就狂喝不止，這對健康毫無益處。

不喝凍飲度過夏日談何容易，但是為了保有更好的體能與抵抗力對抗各種病菌，維持健康的飲食一定是利大於弊。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：夏天只想呷涼！破解消暑飲料3迷思】