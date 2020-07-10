【Omega-3】降血壓兼有效維持心臟健康　盤點7款富含奧米加3食物

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想要藉由天然食物來提升家人的營養嗎？選擇有很多，Omega-3脂肪酸（Omega-3-fatty-acids）就是其中一例，不管是長輩或寶寶都很需要，除了有助心臟健康，也能降低血壓、三酸甘油酯。以下為幾項富含Omega-3脂肪酸的食物，可以安排在家人的飲食清單裡，既美味又營養。

醫學審稿：賴建翰醫師　文：陳靜筠／Hello醫師

7款富含Omega-3脂肪酸的食物（點擊下圖看清！）

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1. 三文魚等魚類

不妨多多攝取三文魚或其他深海魚，例如：吞拿魚、鯖魚、比目魚等，都能健康補充Omega-3脂肪酸。

2. 種子類

芝麻籽、南瓜籽、向日葵籽不僅富含Omega-3脂肪酸，也含有很多鋅和鐵。南瓜籽很適合當作孕婦的營養小點心，每30公克（g）的南瓜籽就有約100毫克（mg）的Omega-3脂肪酸。

3. 椰菜花

椰菜花富含Omega-3脂肪酸，不管水煮或煮成湯都很適合孕婦。含有椰菜花的一餐，可攝取200毫克的Omega 3脂肪酸。此外，椰菜花還含有很多纖維、維生素A、維生素C、葉酸（Folate），對小孩和產後媽媽都很健康。

4. 豆腐

100克的豆腐含有的Omega-3脂肪酸高達400毫克，能大大補足人體一天所需要的Omega-3脂肪酸。懷孕或產後的女性也可吃豆腐補充蛋白質和鈣。

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5. 黃豆

一些富含Omega-3脂肪酸的食物能讓小孩變得聰明，黃豆就是其中一種，此外，還有益於一般女生和孕婦的健康，幫助預防疾病且有助於體內胎兒的成長。

6. 牛奶和乳製品

孕婦需要多補充Omega-3脂肪酸來幫助胎兒的腦部發育，所以請別忘了要攝取鮮奶、乳酪等營養食物。

7. 核桃

核桃是Omega-3脂肪酸很好的攝取來源，而且還能降低飢餓感。懷孕時攝取核桃，能讓小孩頭好壯壯，增加記憶力與專注力。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：不只鮭魚才有～增添Omega-3多吃這些

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