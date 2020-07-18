【健康飲食】高鈉易致水腫高血壓　一文看清鈉用處、如何挑選食物

鈉是人體不可或缺的電解質，幫助我們處理大大小小的事，例如：維持水分平衡及電解質平衡、幫助營養吸收、維持體內酸鹼平衡以及神經與肌肉功能正常運作。

但是注意囉！鈉並不是越多越好！成年人每日鈉建議攝取限量為2400毫克（相當於6克的鹽），若是平常習慣重口味飲食者，攝取過多的鈉，容易造成水腫、血壓升高、提高罹患心血管疾病的風險。

相反的，若是運動後大量流汗，未確切補充流失的電解質，造成體內鈉含量不足，則容易發生嘔吐、腹瀉及脫水等情形。

納有什麼用？如何健康攝取？（點圖下圖看清）↓↓↓

+ 16 + 15 + 14

怎麼樣才能健康吃鈉呢？

在食物挑選上，盡量以「原態食物」為主，像是蔬果、蛋、肉類等等，或是選擇少添加/無添加的食品。

因為市售的食品大多會經過額外的調味、加工及調配，在這樣的製造過程中容易有鈉含量較高的情形，讓我們在吃下去的同時，不知不覺就攝取到過多的鈉了。

除此之外，在選購食物時，也要記得查閱營養標示，建議可以選擇鈉量較低的食品，以減輕身體代謝的負擔。一餐建議不要超過800毫克的鈉為佳。

日常飲食方面，除了在烹調時適量的調味，外食時應盡量減少飲用高湯，再加上平時多補充水分，就能幫助我們維持體內代謝正常運作喔！以上這些鈉的大小事，就是我們關心您的事！

鈉的大小事，健康的事（好食課授權使用）

【相關圖輯】【減肥】瘦身減重人士必睇！一文認清醣、糖分別免墮致肥陷阱（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

【相關圖輯】氣炸鍋安全免油有利減肥瘦身 煮食暗藏2大健康風險！（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

【本文獲「好食課」授權轉載。】