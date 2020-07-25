盤點10大網民最愛夏日水果　荔枝芒果西瓜排第幾名？榜首竟然是…

炎炎夏日什麼都吃不下，再忙碌也別忘補充營養！不用當冤大頭花大錢吃保健品，別忘了「水果」也是你的好夥伴！選擇當季的水果美味又健康，不管是拌沙律、配乳酪，或是打成果汁都超對味，吃對讓你營養滿滿，補充爆量的維他命Ｃ，還能趁機在夏天美白一波呢～ 今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，十大網友最愛的夏季水果，跟著網友吃各款富含高營養密度、膳食纖維、維他命C的水果。

第十名－熱情果

酸酸甜甜的熱情果，是夏天裡面非常受歡迎的水果之一，不管是在手搖飲料，還是冰品、果汁裡面都可以看見它的蹤跡，獨特的香氣讓人很難忽略它的存在感，又因為維他命Ａ、類黃酮等營養，有抗氧化跟消炎的作用，且熱情果籽有許多膳食纖維，對腸胃消化也很好，加入檸檬水一起製成檸檬熱情果汁，也是非常適合夏天的水果之一。

熱情果（Glen Carrie＠Unsplash）

第九名－火龍果

紅的火龍果多汁，白的火龍果清甜，不管是哪一種，都受到許多網友的喜愛，因為富含青花素，能夠預防心血管疾病跟腦中風，抗衰老跟癡呆，內有許多水溶性纖維跟裡面的小黑籽，不但有不飽和脂肪酸，也能刺激腸胃蠕動、潤腸，且熱量低不會過甜，深受許多怕甜的網友喜愛，含高鉀還能助消水腫，不過火龍果屬性偏涼，吃太多可能會拉肚子。

火龍果（Heather Ford＠Unsplash）

第八名－荔枝

甜滋滋的荔枝，從雪櫃裡拿出來，撥開外殼享受清涼好滋味，是夏天裡的一大享受，荔枝有許多維他命B、維他命Ｃ、蛋白質跟鈣，能夠增強免疫力跟美容效果，幫助新陳代謝，對大腦組織細胞也有益處，能減緩失眠跟健忘。不過荔枝屬於燥熱水果，吃多會上火，且熱量跟甜度高，雖然能補充能量，但適量就好，不然很可能不小心發胖呀～

荔枝（The Matter of Food＠Unsplash）

▼▼▼即睇10大網民最愛夏季水果第7至第1位（按圖放大）▼▼▼

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月21日至2020年06月19日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『夏日營養水果』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

10大網民最愛夏季水果（《DAILYVIEW網絡溫度計》授權使用）

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