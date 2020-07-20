【三餸一湯食譜】蒜蓉排骨+番茄炒蛋+節瓜粉絲蝦米+消毒街市名單

新型冠狀病毒肺炎COVID-19再一次在港肆虐，過去的周末確診數字更突破100多宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生亦再三在記者會提醒市民盡量不要外出。留在家抗疫的日子，最好消磨時間的方法便是下廚，並趁機鍛煉廚藝！非常時期，大家除了可以一次過採購7-14日的食材外，更要著重購買的地點及包裝。

對比上兩次的新型肺炎病毒爆發，今次的爆發更加嚴重，更深入各個社區可謂人心惶惶。當中不少街市更是病毒「重災區」，以慈雲山、牛池灣和深水埗北河街街市為例，出現商販或去買餸的市民相繼染病，建議緊守防疫意識。儘管食環署昨日（18日）表示，轄下12個九龍東區街市一連三日會進行深層清潔消毒工作，但其他地區的街市也不可掉易輕心，個人認為近來應多選擇包裝妥當的超市選購食材，或多選擇網購。若需到門市選購，應保持防疫意識、速戰速決的心態和盡量眼看手勿動，減低接觸病毒的機會。同時，回家亦要徹底清洗乾淨。

不少街市都有確診個案，故食環署為轄下12個九龍東街市進行清潔消毒。（資料圖片／余俊亮攝）

按圖看提早關門消毒街市名單（晚上7時：

+ 11 + 10 + 9

另外，若對留家防疫時應買什麼襟擺食材沒有什麼想法的話，可以參考台灣YouTuber索艾克的「14天廚房採買清單」，在抗疫期間助身體吸收不同的營養，增加抵抗力。

以下就是索艾克的採購清單，分成幾個種類：（1）澱粉｜白米、中式麵條、米飯、意粉、冷凍麵包或貝果

（2）蛋白質｜雞蛋、真空保存的肉類，如：雞、豬、牛、羊、魚，海鮮，在冰格能放上半年，即使是常溫肉也能冷凍1個月

（3）蔬果｜蒜頭、洋葱、紅蘿蔔、番薯、番茄、蘋果、橙、豆類、粟米筍、西蘭花、青瓜、茄子

（4）調味或罐頭｜鹹味組：鹽、胡椒、豉油；酸味組：白醋、烏醋；香氣組：麻油、辣椒醬、豆瓣醬；番茄蓉罐頭、沙茶醬、吞拿魚罐頭、咖喱磚

（5）冷凍食品｜水餃、葱油餅

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