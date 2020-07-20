【大暑飲食】大暑宜袪濕生津　中醫推薦3類解暑食物附湯水食譜

教煮
撰文：
最後更新日期：

大暑是每年最熱的日子，通常於7月22至24日之間，而今年的大暑，正是周三（22日）。雖然正值新冠肺炎，大部分人都應居家抗疫，但如果因工作關係必須外出的朋友，還是要注意解暑，多食用清熱袪濕的食物。註冊中醫師邱穎琳，就推薦了多種「大暑」有關的飲食宜忌，還有湯水茶飲等等。

大暑天氣酷熱，中醫認為應該多吃味苦、味淡，或是具有清熱、袪濕和養陰生津功效的食物。半個月前是小暑日子，但醫師就直指，香港無論是小暑抑或大暑，天氣都偏向濕熱，故此飲食上並無太大分別，不需仔細區分。相反地，她提醒大家在這種天氣不須刻意進補。

請按下圖睇醫師建議的3類大暑適宜食物，以及不建議進食的食品類別：

+15
+14
+13

除了食材，以下將介紹兩種由邱醫師推薦的大暑湯水，前者偏袪濕，後者則以清熱為主。不過如果你懶得煲湯的話，最折衷辦法原來是飲綠茶，同樣具備清熱之效。

請按下圖睇中醫推薦大暑湯水：

+4
+3
+2

註冊中醫師邱穎琳。（受訪者提供）

以下還有其他適合大暑的湯水食譜：

【大暑湯水食譜】花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯　夏天消暑解熱生津補氣

花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯

【大暑湯水食譜】銀杏冬菇冬瓜湯　清熱利水消暑解渴

銀杏冬菇冬瓜湯食譜

【夏天湯水食譜】冬瓜荷葉水鴨湯清熱解暑　滋陰水鴨如何處理？

冬瓜荷葉水鴨湯食譜

+2

【健康湯水食譜】絲瓜豆芽豆腐湯熱氣最啱！　解暑清熱除煩袪燥

絲瓜豆芽豆腐湯食譜

【清熱湯水合集】中醫推薦15款清熱消暑湯水　滾湯老火湯一應俱全
【體臭】2類體質人士最易飆汗　防體臭飲食7大宜忌附中醫茶療推介
【祛濕湯水合集】中醫推介10款祛濕湯　健脾保健改善濕重水腫疲倦
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。