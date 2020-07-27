【新冠肺炎】20大常買食材延長保質期儲存法　附強制消毒街市名單

新冠肺炎疫情未有緩和蹟迹象，為遏止病毒擴散，鼓勵大家盡量留在家中。必學20樣常買食材，包括蔬菜、雞蛋及豆腐的保存法，延長它們的壽命，加長保質期更耐放，以減少到菜市場入貨補倉的次數，好可能一周至兩周（一或二人家庭）足不出戶也有較好質素的食材享用。

新冠肺炎的陰霾籠罩，明明外面陽光普照，大家為了防疫保護自己及他人，均留守家中避免不必要的社交接觸，好天氣與悶悶不樂的心情剛好形成強烈對比。確診個案中，有不少是主婦於街市買菜後，在不知就裡的情況下被感染，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生曾表示，盡量減少出門買餸，免人多擠逼，可望減少染病的風險。

街市人多擠逼較易增加感染新冠肺炎的風險。（梁煥敏攝）

鑑於有不少確診個案屢屢發現在到訪街市後染疫或有菜販不幸中招，食環署公佈以下12個位於港島及新界區的公眾街市於下午七時開始需進行深層清潔消毒工作，作為預防性措施。

七月二十六日（星期日）︰士美非路街市、漁灣街市、大埔墟街市、石湖墟街市。 七月二十七日（星期一）︰西營盤街市、正街街市、大橋街市、楊屋道街市。 七月二十八日（星期二）︰香港仔街市、灣仔街市、沙田街市、荃灣街市。

未止於街市，超級市場亦在疫情下成為人流突升的場所之一，自疫情爆發以來，不少市民增加了外賣或在家煮飯的次數，到菜市場購買食材成為難以避免的活動。有消息料政府會「加辣」，餐廳午市將禁止堂食，強制室外戴口罩及限制人數進入街市及超市。

有消息料政府會「加辣」，限制人數進入街市及超市。（資料圖片）

未知新一輪措施是否奏效，但市民同樣難免要進出菜市場「入貨」，若要減少到訪次數，自然下或會購入較大量的食材「囤積」在家，延長蔬果保質的問題故順應而生，主婦們亦在社交平台上分享延長日常食材壽命的心得。

此篇整理了日常20大常買食材，包括蔬菜、雞蛋及豆腐的保存法，如何加長保質期使食材更耐放，減少到菜市場「補倉」次數，好可能一周至兩周（一或二人家庭）足不出戶也有較好質素的食材享用，供大家參考。

日常20大常買食材，包括蔬菜、雞蛋及豆腐的保存法，可有效地加長保質期使食材更耐放。（尹嘉蔚攝）

首先，所有食材「嚴禁水分」，意思是未吃前不用清洗！蔬菜若沾了或焗住水氣，即使放入雪櫃保存，也壞得更快及易發霉。保存前務必在乾燥的狀態，擦乾淨蔬菜上的水滴。

按圖參考可冷藏或冷凍保存的蔬菜（椰菜、彩椒、翠玉瓜、青瓜、南瓜）︰

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按圖參考可冷藏或室溫下保存的蔬菜（番茄、西蘭花、生菜、雞蛋）︰

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雞蛋不宜放雪櫃門 不宜拆包裝盒！

購買雞蛋時，如雞蛋經冷藏，買回來後須繼續冷藏，防止雞蛋回暖後出現水點，濕氣令細菌易生長，藉由水份穿入蛋內。將雞蛋連包裝盒放雪櫃，不要直接將雞蛋暴露在雪櫃內，免交叉污染。亦不宜將雞蛋放雪櫃門，因為雪櫃門常開合，冷藏保鮮的溫度並不穩定。若購買室溫存放下的雞蛋，一般不用放入雪櫃，但存放位置卻要保持涼爽。不需洗雞蛋，蛋殼上有約1萬個微孔，蛋殼與蛋白中間有表層膜，能阻隔蛋殼上的細菌入侵蛋內。弄濕了蛋殼反有利微生物隨水分進入蛋內，假如清洗後需盡快食用。

不需洗雞蛋，弄濕了蛋殼反有利微生物隨水分進入蛋內，假如清洗後需盡快食用。（Jakub Kapusnak/Unsplash）

按圖參考宜冷藏保存的食材（茄子、秋葵、蘆筍、蘑菇、西芹、芫荽、豆腐）︰

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按圖參考需在室溫下保存的蔬菜（薯仔、洋蔥、蒜頭、薑）︰

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參考資料︰Cue日本/UnlockFood