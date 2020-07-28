【禁堂食】唔想食外賣！自備飯盒攻略　翻熱食物宜忌飯菜不走樣

教煮
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抗疫期間，你已經吃了多少餐外賣？不論你能否居家工作WFH，吃「外賣」的生活在2020年間與生活息息相關，明白到有市民會因多了吃外賣，擔心營養及熱量等問題，假如不愁「禁堂食」的限制，你有辦公室或私家車可以開飯的話，自備飯盒是不錯的考慮。

今次先綜合「健康飯盒」的攻略，做到飯菜不走樣及乾淨衛生，帶飯應該帶甚麼？至於吃外賣如何吃得健康少少？日後再探討。

健康企理衛生的飯盒，帶甚麼食物需講究。（詹郭敏攝）

吃入肚的食物先求衛生，再求健康，繼而賣相。帶飯盒（便當）的時候，最好將飯菜分開，因為混合一起容易助長細菌滋生。

飯菜不走樣，帶飯應該帶甚麼？

請按下圖了解︰

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帶飯食物應如何烹調？

按下圖有重點︰

社交平台上不少便當達人公開分享自家製的漂亮飯盒，列明了做法及心得與眾分享，以下搜羅了一些出色、簡易、貼近日常生活的飯盒菜式提議︰

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加熱方法要留意嗎？帶飯用甚麼飯盒？

用微波爐加熱飯盒時，為了防止水分過度蒸發，應蓋好飯餸才加熱。如果飯盒蓋不能入微波爐，用乾淨的濕廚紙蓋住。一般情況下，微波爐加熱飯盒建議用高火，控制在3分鐘左右。宜用註明「微波爐適用」字樣，適合微波爐加熱的飯盒。

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