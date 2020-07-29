【禁堂食】營養師8項建議食外賣更健康　 附14大熱門外賣食物熱量

「健康」和「外賣」聽來扯不上關係，但卻是有可能共存的。

「外賣」飯盒的一般印象有4高︰高卡（熱量）、高脂、高糖和高鈉，使外賣更健康的方法，盡可能減低熱量、脂肪及鹽分攝取。據衞生署資料統計，一般來說，湯粉麵的膽固醇和飽和脂肪含量較低，若配即食麵、牛腩及牛什等，飽和脂肪立即飆高。連湯進食湯粉麵，會增加過量攝取鈉的風險，或引致血壓上升，及對心血管系統造成不良影響，建議不喝整碗湯。

外賣常吃的粥粉麵飯，炒粉麵平均有1,100千卡/碟，屬高熱量食物，可考慮分餐進食。（James Sutton/Unsplash）

平日市民外賣常吃的粥粉麵飯，各平均熱量︰粥（260千卡/碗），湯粉麵（平均470千卡/碗）、湯飯（平均540千卡/碗）、碟頭飯（970千卡/碟）、炒粉麵（1,100千卡/碟）、炒飯（1,300千卡/碟），湯飯排中間，未有一般想像中的健康，餐廳的例湯潛伏高脂及高鈉風險，如拌飯吃不知不覺攝入高熱量。

按圖了解14項日常外賣食物的熱量避免愈吃愈胖︰

+ 11 + 10 + 9

從健康角度來說，揀外賣少考慮乾煸菜及水煮菜，乾煸菜經「過油」的工序，跟油炸差不多，用鹽亦較多。「水煮」菜中的水煮，普遍地用油很多，跟「油煮」分別不大。如果選擇湯粉麵，點車仔麵或米線，分量較容易點多，考慮未拌湯前，按需要分開兩餐進食。

吃外賣也能與健康和諧共存，海內外有不少營養師也有實用性強的建議。（Toa Heftiba/Unsplash）

另外，外國及本地營養師麥穎賢於媒體受訪時提議吃外賣也能與健康和諧共存的重點，衞生署及及降低食物中鹽和糖委員會亦有簡單建議，鼓勵市民選購外賣時，可考慮健康因素。

按圖多了解以下8項吃外賣時的健康提議︰

+ 14 + 13 + 12

英國醫院（ Bupa Cromwell Hospital ）首席營養師亦有提議，若叫外賣的餐廳彈性較大，平時常吃的外賣食物，可使用相似的替代品，不但可幫助節省卡路里亦不失美味。

1.Pizza店︰薄餅選擇薄批，不揀厚批。 2.越南餐廳︰吃越南米紙卷，不揀炸春卷。 3.快餐店︰選擇烤雞沙律卷，不揀漢堡包。 4.西餐廳選擇焗薯角，不揀薯條。 5.加「碼」︰要一份沙律菜（少油少醬）或一份蔬菜。

揀沙律卷比揀漢堡包好，可吸收有更多的纖維。（高仲明攝）

買「外賣」會否感染冠狀病毒？

據加州大學（University of California）資料，不論外賣自取或外賣上門，普遍的共識是安全的，美國農業部和食品藥品監督管理局（FDA）指出沒有任何證據表明冠狀病毒是通過食品包裝、食物攜帶或通過食物傳播。若仍有擔心想採取預防措施，摸完外賣勿摸臉、眼、鼻及嘴巴，徹底洗手後才進食。

附加資料︰



香港外賣平台服務時間Deliveroo戶戶送︰每日早上7: 45至晚上11:30。

foodpanda︰24小時。

UberEATS︰每日早上10:00至晚上10:00。

其他外賣平台包括︰e肚仔、OpenRice 開飯喇、honestbee、我要外賣及Oopsie。

參考資料︰熱量知多少/衞生署/The SUN/Good to Know/加州大學