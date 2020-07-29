【氣炸鍋】比油炸健康？高過150度易致癌？營養師健康氣炸5大攻略

氣炸鍋近年大行其道，不管是入廚新手或熟手都紛紛大讚氣炸鍋，令煮食過程變得方便簡易，而且只需要用少許油或無油便可以享受香口美食，更有人利用氣炸鍋煮食而減肥成功。對比油炸，到底氣炸鍋是不是真讓食物變健康？

氣炸鍋向來標榜健康無油煮食，它的出現更取代了傳統的油炸，不論是炸雞、薯條或是炸豆腐，出來的效果和口感媲美油炸。到底氣炸鍋「炸」出來的食物比油炸真的健康得多？使用氣炸鍋又有沒有什麼健康煮食貼士？記者訪問了認可營養師吳耀芬（Kathy）關於用氣炸鍋烹煮食物和油炸方式，那一種較為健康。

以用氣炸鍋炸豬扒為例，無論色澤賣相、香脆度和肉質，都不比油炸差，而且只用2茶匙油，感覺也較健康。（資料圖片／岑卓熹、陳錦超攝）

氣炸鍋煮食的確可減低食物熱量與脂肪

認可營養師Kathy稱，對比普通油炸，用氣炸鍋烹調出的食物脂肪含量確實會更低，因為這和氣炸鍋的原理有關。氣炸鍋利用高溫的空氣對流，經過高溫烹調，使食物變熟同時失去水分，最終變得像煎炸一樣酥脆，故只需加入少量油分就可以做出油炸食物的口感。若用氣炸鍋烹煮本身含有油脂的食物，如帶皮的雞腿、雞翼、三文魚更可不放油烹調，油分的用量減少，相對亦較為健康。

如氣炸帶皮的三文魚可不放油烹調。（資料圖片／陳錦超、黎家浩攝）

Kathy更補充，根據美國農業部營養資料庫顯示100克雞柳中，一般油炸熱量是295卡，而脂肪有14.5克；而用氣炸鍋氣炸的雞柳熱量是179卡，而脂肪只有4.76克。因此用氣炸鍋取代傳統的油炸或油煎方式，可以減少油的使用量，並利於減肥。但不節制一直吃及沒有適量的運動，食用氣炸鍋所烹煮的食物，一樣會致肥。

氣炸鍋取代傳統的油炸或油煎方式，可以減少油的使用量，舉例來說，炸過的雞胸肉就比等量的烤雞胸肉，多了30%的脂肪。（網上圖片）

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氣炸鍋潛在致癌風險！

的而且確從數據上，氣炸鍋看似是健康煮食，因食物在香脆可口的狀態下其熱量與脂肪都有下降，從而可減少對身體的負擔。不過，Kathy並不建議經常食用氣炸鍋食物，因或會產生更多致癌物「丙烯酰胺」及其他致癌物質。早前，韓國消費者協會發現，韓國市面其中4款氣炸鍋炸出來的食物，被驗出致癌物「丙烯酰胺」含量超過歐盟標準。

按圖看為什麼氣炸鍋可產生致癌物：

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氣炸鍋健康煮食5大貼士

縱然氣炸鍋屬高溫煮食的一種，但食物的味道及其方便快捷的煮食法，令人不想捨棄。Kathy便教大家使用氣炸鍋的健康煮食貼士，其實只要掌握溫度、時間及使用次數，氣炸鍋也是一個健康煮食的方式。