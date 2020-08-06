飲食熱話｜日本食物冷凍法超啱主婦上班族　短時間煮出一道道菜式

轉眼間又到新的一周了，你是不是和日美醬一樣，每到周一都會遇到這個問題：周末買的菜沒有吃完。對於經常加班的上班族來說，大部分人都會在工作日點外賣，沒有時間再去好好做一頓飯，所以剩下的菜就被遺忘在雪櫃裡，最後過期只能扔掉。

但是今天日美醬就要給大家介紹，目前在日本最流行的「食物冷凍法」，讓你在繁忙的日子裡也能盡快做出新鮮美味的一桌好菜，超適合主婦和上班族，一起來看看吧！

日本流行的「食物冷凍法」：肉類、蔬菜類保鮮方法（點擊下圖看清！）

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那麼食材保鮮的小妙招介紹完了，日美醬還要給大家分享一些簡單快速的食譜，例如速凍米飯可以和冷凍的雞肉一起煮熟。在等待的過程中，可以把冷凍的茄子和豬肉下鍋。

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第二道食譜：將南瓜煮沸，和芝麻油同炒，將味增、清酒、肉末、醬油等調料倒入鍋中。另一邊將之前冷凍的菌菇，放入鍋中燉湯。其次冷凍的雞胸肉倒點料酒下鍋，加入配菜用調味品調味後蒸熟。此時菌菇湯已經可以出鍋啦。

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想不到吧，自己只用了一道菜的時間，就做了這麼多的美食。所以只要你盡心冷凍食物，在周末抽出時間在冷凍上下足功夫，工作日做一餐飯就變得非常簡單快速，這個小妙招你學到了嗎？這周就開始試試吧！

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